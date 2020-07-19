Volkswagen’in İki Ülkeden Daha Fazla Borcu Olduğu Açıklandı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen’in yaptığı yatırımlar için aldığı borçların pandemi döneminde artmasının ardından Güney Afrika ve Macaristan’dan bile daha fazla borcu oldu.

Koronavirüs salgını sürecinde özellikle otomobil üreticilerin borçlarının daha fazla arttığını gördük. Tüm dünya genelinde kurumsal toplam borçların yüzde 12 oranında artarak 9,3 trilyon dolara çıktığı bu günlerde en fazla borca sahip 10 şirketin 5’i direkt otomobil firmaları oldu. Özellikle 2019 yılında yaşanan birleşmeler, hisse geri alımları ve temettülerini finanse etmek için borç alan şirketler, beklenmeyen koronavirüs pandemisi nedeniyle beklenenden çok daha fazla borcun içine girdi.

Reuters’ta yer alan en çok borca sahip şirketler raporunda ise özellikle bir şirketin borçları dikkat çekti. Dünya üzerinde iki ülkenin borcundan bile daha fazla borca sahip olan Volkswagen, pandemi sürecinin de etkisiyle toplamda 192 milyar dolar borca girdi. Bu borçla Güney Afrika veya Macaristan’ın borçlarından daha fazla borca sahip olan şirket, bu borçlara rağmen halen dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alıyor.

Volkswagen grubu, 2019 yılında satış gelirini yüzde 7,1 artırarak 252,6 milyar Euro'ya çıkarttı ve net mali geliri yüzde 7,3 artışla 4,96 milyar Euro oldu. Grubun 2019’da toplam üretimi ise 10,8 milyon adet oldu.

En borçlu 10 firmadan 5’i otomobil firması

Alman otomobil devi, en borçlu firma olsa da listenin devamında da çok sayıda borçlu otomobil firması görüyoruz. Volkswagen’den sonra en fazla borcu olan otomobil firması, 151 milyar dolarla Mercedes’in üst firması Daimler oldu. Daimler’i 138 milyar dolarla Toyota, 122 milyar dolarla Ford Motor Company, 114 Milyar dolarla ise BMW takip etti.

Nakit rezervi olan firmalar da bulunuyor

Otomobil firmalarının yüksek borçlara sahip olmasının yanında elinde nakit rezervi bulunan firmalar da yer alıyor. Bu firmaların başında 104 milyar dolarla Google’ın üst firması Alphabet yer alırken, onu 78 milyar dolarla Samsung, 47 milyar dolarla Microsoft, 44 milyar dolarla ise Facebook takip ediyor.