Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, tütün ürünleri ve alkole gelecek zamların haberini verdi. Şu anda yetkili mercilerden bu konuda bir açıklama gelmiş olmasa da Aybaş, “zam gelmemesi imkansız, sigaraya en az 2 TL” dedi.

Türkiye’de sigara ve alkollü ürün fiyatları oldukça pahalı. Sigara kullananların sayısı ise nüfustaki orana baktığımızda oldukça fazla. Türkiye’nin neredeyse %30’u, her gün tütün ürünü kullanıyor. Dolayısıyla gelen zamlar da vatandaşların önemli bir kısmını rahatsız ediyor.

Bahsedeceğimiz şey ise yine aynı rahatsızlığı verecek bir zam beklentisi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda alkol ve sigaraya zam beklendiğini ifade etti. Zamların baş nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere dolar kuru.

Sigaraya en az 2 TL zam

TTBP Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkole maliyet ve kur zammının yolda olduğunda bahsetti. Alkole ödenen ÖTV’nin de artacağını belirten Aybaş, sigaranın yaşayacağı fiyat artışı için şu ifadeleri kullandı: "Zam oranı en az 2 TL ama 3-5 TL de konuşuluyor. Sigaralar 20 TL'yi geçecek.”

Aybaş, zam gelmemesinin imkansız olduğunu belirtti açıklamalarına stokçuluk üzerinden devam etti. “Şimdi şu şekilde alkol içecekleri ithal olduğu için ve genelde ithalatta sıkıntı olduğu için bir çok firmada da ürün yok. Kısıtılı alabiliyoruz. Stokçuluk olduğunu düşünmüyoruz." şeklinde konuşan Aybaş, farklı sektörlerde de yaşanan 'ürün yok' durumuna vurgu yaptı.

Zamların kaçak ve merdiven altı sigara ve alkol tedarikçilerine rağbeti de artıracağını tahmin eden Özgür Aybaş, "Tekel bayiler olarak biraz sosyoloğuz. Zamlardan dolayı kaçak artacak. Etil alkolden dolayı ölümler başladı. Zam olmaması imkansız. Bu durum kaçağı ve merdiven altını arttıracak" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.