TV Bağımlılarına Ne Olacağını Gösteren Temsili Görüntü

Onlinegambling bünyesindeki araştırmacılar, bilgisayar ortamında bir kadın ve bir erkek tasarladılar. Yapılan açıklamalara göre TV bağımlısı olan bu ikili, zamanlarının büyük bir bölümünü oturarak ve hareketsiz yaşam tarzı benimseyerek geçirmişlerdi. Görseli hazırlayan uzmanlara göre çift, 2040 yılına geldiklerinde bu yaşam tarzı nedeniyle çeşitli hastalıklara sahip olacaklar.

Hayatımız giderek daha dijital bir hal alıyor. İnsanlar, vakitlerinin büyük bir bölümünü bilgisayar ya da akıllı telefon başında geçiriyorlar. İnsanlar, akıllı telefon ya da bilgisayarlarının başındayken de en çok sosyal medya platformları ya da Netflix gibi çevrimiçi dizi ve film platformlarında vakit öldürüyorlar. Şimdi yapılan bir çalışmaysa insanların önümüzdeki yıllarda bu alışkanlık yüzünden ne hale gelebileceklerini gözler önüne seriyor.

Bilim insanları, bilgisayar ortamında bir kadın (Hannah) ve bir erkek (Eric) tasarladılar. Bu ikili, yıllar boyunca zamanlarının büyük çoğunluğunu TV izleyerek geçirmiş ve elbette bu durumun bazı olumsuz sonuçları olmuş. Hannah ve Eric'in 2040 yılındaki olası halini ortaya koyan bilim insanları, alışkanlarımızı bir an önce gözden geçirmemiz gerektiğini belirtiyorlar. Çünkü Hannah ve Eric, bir yandan ciddi sağlık sorunlarına sahip olurken diğer yandan da fiziksel anlamda hayli 'standart' bir insana göre hayli kötü durumdalar.

TV bağımlısı Hannah ve Eric'in 2040 yılındaki halleri

Hareketsiz bir yaşamın bazı sağlık sorunlarına yol açacağı zaten aşikar ve bilim insanları tarafından da her fırsatta dile getiriliyor. Eric ve Hannah da bu hareketsiz yaşamın etkilerini derinden hissediyorlar. Çünkü her ikisinin kilosu da olması gerekenin çok çok üzerinde ve bu durum, beraberinde bazı sağlık sorunlarını da getiriyor.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre Eric ve Hannah, grileşmiş bir cilt tonuna ve koyu renkli gözaltı torbalarına sahipler. Ayrıca obezite hastalığı da çiftimizin kapısını çoktan çalmış. Uzmanlar, bu tür bir yaşam tarzının diyabet, bağırsak kanseri ve varis hastalıklara neden olacağını söylüyor.

Hannah ve Eric'in yaratıcılarına göre TV başında hareketsiz geçen yıllar, diyabet riskini yüzde 30'a kadar artırıyor. Özellikle de erkekler için ciddi bir sorun olan bağırsak kanserinin görülme oranı ise hareketsiz yaşamda yüzde 35'e kadar daha fazla. Her ne kadar bu oranlar düşük gibi görünüyor olsa da bilim insanlarına göre sağlıksız beslenme ile birleşen hareketsiz yaşam alışkanlıklarında, bu hayati hastalıklarının görülmeme ihtimali yok denecek kadar az.

Bilim insanlarına göre koronavirüs salgını, insanları daha hareketsiz bir yaşama itti. Hal böyle olunca da insanlar, evlerinde geçirdikleri vakitleri daha keyifli bir hale getirebilmek için özellikle de Netflix gibi çevrimiçi dizi ve film platformlarında daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Ancak süreç uzamaya devam ettikçe insanların sağlığı daha riskli bir hale geliyor ve evlerimizde kalmak zorunda olsak bile alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor.