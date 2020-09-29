TV'deki bilgilendirici ve eğitici yayınlar için kullanılan Kamu Spotu ve Zorunlu yayın ibareleri kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine sarı ve turuncu renkli iki yeni logo kullanıma kondu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’te yapmış olduğu değişiklik, 29 Eylül 2020 (bugün) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişiklik ile birlikte kamuoyu bilinci oluşturmak amacıyla medya kuruluşlarının mevzuat gereği yayınlamak zorunda oldukları bilgilendirici ve eğitici nitelikteki yayınlar artık “Zorunlu Yayın” olarak değil, “Öncelikli Yayın” olarak isimlendirilecek.

Yine aynı değişiklikle birlikte, söz konusu yayınlar sırasında ekrana eklenen Kamu Spotu ve Zorunlu Yayın (artık Öncelikli Yayın) ibareleri de ekrandan kaldırılacak. Bunun yerine ekranın sağ ya da sol üst köşesine Kamu Spotu için sarı, Öncelikli Yayın için ise turuncu bir logo eklenecek.

Reklam, tele-alışveriş, bant reklam yayınları için kullanılan logolarda ise herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Yayın kuruluşları, reklam giriş-çıkışlarında, tele-alışveriş giriş-çıkışlarında ve bant reklamlarda aynı logoları kullanmaya devam edecekler.