TVekstra, VIDAA ile Türkiye’de Connected TV Reklamcılığında Yeni Bir Dönemi Başlatıyor

Televizyonun dijital dönüşümüne öncülük eden teknoloji odaklı medya şirketi TVekstra, küresel akıllı TV işletim sistemi VIDAA ile iş birliği yaparak Türkiye’de önemli bir lansmana imza atacağını açıkladı.

Bu iş birliği ile VIDAA işletim sistemine sahip televizyonların reklam alanları artık TVekstra tarafından markalara sunulacak. Türkiye’de milyonlarca haneye ulaşan VIDAA, dünya genelinde 180’den fazla ülkede kullanılan kullanıcı dostu arayüzü ve zengin içerik deneyimiyle öne çıkıyor.

Markaların daha etkili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermesini sağlayacak

TVekstra, “TV’nin Evrimi” vizyonu ile televizyonun küçülmediğini, aksine dijitalleşme sayesinde daha da büyüdüğünü vurguluyor. Bugün televizyon artık sadece izlenen değil; ölçülebilir, hedeflenebilir ve dönüşüm yaratan bir mecra haline geliyor. TVekstra Kurucu Ortağı Murat Atay, konuyla ilgili açıklamasında VIDAA ile yapılan bu iş birliğinin markaların Türkiye’de milyonlarca haneye daha etkili ve kişiselleştirilmiş reklamlarla ulaşmasını sağlayacağını ifade ediyor.

TVekstra’nın “Fazla değil, doğru reklam” yaklaşımı, reklamların izleyicinin en dikkatli olduğu anlarda gösterilmesini sağlayacak. Araştırmalara göre Kullanıcıların %63’ü yeni marka ve ürünleri TV reklamları üzerinden keşfediyor, izleyicilerin %47’si bir reklam gördükten 3 ay sonra satın alım gerçekleştiriyor. Bu da reklamların TV’lerde hâlâ ne kadar etkil olduğunun bir göstergesi. TVekstra’nın; VIDAA’ya ek olarak LG, WebOS ONVO ile reklamlar konusunda iş birliklere sahip olduğunu belirtelim.

2017 yılında kurulan TVekstra, 1500’den fazla kampanyadan elde ettiği deneyimle pazara yön verirken, yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli çözümleriyle reklam teknolojilerinde fark yaratmayı başardı. Türkiye’de Connected TV pazarını büyütmeyi hedefleyen şirket, VIDAA iş birliğiyle televizyon reklamcılığında yeni bir dönemin kapılarını açmakta kararlı.