Kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlamayı amaçlayan Twitter, kişilerin attıkları tweetlere kimlerin cevap verebileceğini seçeceği yeni bir özellik test ediyor. Artık tweetler üç farklı modda atılacak.

Sosyal medyanın en büyük isimlerinden biri olan Twitter, şimdiye kadar herkesin herkesle konuşabildiği bir platform olmuştu. Platformun yeni geliştirilen özelliği ise kullanıcılara daha fazla kontrol verecek. Kullanıcılar farklı konuşma şekilleri seçebilecek.

Platformun yeni özelliğinde üç farklı konuşma modu yer alacak. Bu üç tip sırasıyla Açık, Topluluk ve Davet Üzerine olarak ayrılacak. Her konuşma için bu üç moddan birisi seçilebilecek.

Twitter’da farklı opsiyonlar geliyor

Twitter’ın farklı sohbet opsiyonları, bir anlamda kişilerin kimlerle etkileşime geçebileceklerini seçmelerini sağlayacak. İlk opsiyon olan Açık seçeneği, Twitter deneyiminizde hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Gönderilerinizi herkes görebilecek ve cevaplayabilecek.

Topluluk ise şu anda gözüktüğüne göre bir nevi Facebook topluluğu gibi olacak. Bu şekilde atacağınız tweetlere cevap verebilecek olanlar ise sizin takip ettiğiniz kişiler ve bahsettiğiniz hesaplardan ibaret olacak. Bir nevi takibe takip geri dönecek.

Davet Üzerine seçeneği ise o başlıkta, o konuşmada sadece konuşmayı başlatan kişi tarafından Tweet’te belirtilen kişilerin katkı sunabileceği anlamına geliyor. Diyelim ki Webtekno Twitter hesabı bir flood yapıyor ve bu esnada cevap verebilmeyi Davet Üzerine olarak seçiyor. İlk tweette de sizi ekliyor. Bu durumda sadece bizim resmi hesabımız ve siz bu sohbette tweet atabiliyorsunuz. Bu özellik, Twitter röportajları için harika bir yöntem olabilir.

Yeni özellik henüz test aşamasında

Yeni özellik şu anda test aşamasında ve tersine mühendislikle ilgilenen Jane Manchun Wong tarafından keşfedildi. Özellik yayınlandığında platforma yeni bir soluk getireceğinden ise kimsenin kuşkusu yok.

Twitter için popülerlik bir sorun olmasa da sitenin istenilen kazanç seviyesine ulaşması çok uzun zaman almıştı. Firma yeni özellikleriyle etkileşimleri daha özel ve daha hedefe yönelik hale getirip erişimleri odaklayabilir.

Bu özellik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter’da bu özellik neleri değiştirecek?