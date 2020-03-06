Canlı Yayında Silah Sıkan Bir Yayıncı, Twitch'ten Banlandı

Carl Riemer isimli bir Twitch yayıncısı, canlı yayın sırasında elindeki silahı ateşledi. Boş olduğunu düşündüğü silahın patlamasıyla şaşkınlık geçiren yayıncının Twitch hesabı, yaşanan olay nedeniyle askıya alındı. Yayıncı, destek aldığı SoaRGaming'den de çıkarıldı.

Çevrimiçi yayın platformları, son dönemlerin en popüler internet mecralarından bir tanesi. Yayın yapan milyonlarca kullanıcı, bir yandan eğlenirken diğer yandan da kendilerini izleyen abonelerini eğlendiriyorlar. Hatta bu işi başarıyla sürdüren yayıncılar, kullandıkları yayın platformu aracılığıyla da ciddi paralar kazanıyorlar.

Zaman zaman sizlere, bazı yayıncıların söz konusu platformlardan banlanma haberlerini aktarıyoruz ve şimdi yine böyle bir haber ile karşınızdayız. Bu sefer Twitch'te banlanan yayıncı, Carl Riemer oldu. Platformun popüler isimlerinden bir tanesi olan Riemer, özellikle de Call of Duty oyunlarındaki başarısıyla adını duyurmayı başardı. Ancak artık Riemer'ın oyunculuk kariyerinin risk altında olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

Riemer, yayınlarının tümünü Call of Duty ya da diğer oyunlar üzerinden açmıyor. Zaman zaman sohbet yayınları da açan yayıncı, son yayınında da aboneleriyle sohbet etmek istedi ve canlı yayın sırasında boş olduğunu düşündüğü bir silahın tetiğini çekerek ateşledi. Kimsenin zarar görmediği olay, Riemer'ın Twitch hesabının askıya alınmasıyla sonuçlandı.

Yayıncı, yaşanan olayın ardından YouTube üzerinden bir özür videosu yayınladı. Yayınladığı videoda sarhoş olduğunu ve silahın da boş olduğunu düşündüğünü ifade eden Riemer, silahların oyuncak olmadığını ve bu şekilde kullanılmasının da büyük bir hata olduğunu söyledi. Ancak yapılan bu açıklamalar, Riemer'ın Twitch hesabının yeniden açılması için geçerli bir neden değildi.

Canlı yayında silah patlatan yayıncı

Yaşanan bu olay, Riemer'ın sadece Twitch hesabının askıya alınmasına neden olmadı. Bir e-spor takımı olan "SoaRGaming", Riemer'ı da destekliyordu. Ancak yaşanan olayın ardından açıklama yapan SoaRGaming, Riemer'ın listeden çıkarıldığını duyurdu. Twitter üzerinden sert bir açıklama yapan SoaRGaming ekibi, böyle bir duruma göz yummayacaklarını söylediler.

Riemer'ın yaptığı bir hata, bir yandan Twitch hesabının askıya alınmasına diğer yandan da önemli bir destekçinin kaybedilmesine neden oldu. Yayıncı, her ne kadar pişman olduğunu söylese de artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiş durumda. Yaptığı son açıklamalarda Twitch hesabına değinen Riemer, hesabının açılıp açılmayacağı konusunda bile bilgi sahibi olmadığını açıkladı.