Açtığı bir canlı yayın sırasında giydiği kıyafet nedeniyle Twitch hesabının askıya aldığını belirten ShyBear, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, platformda uygulanan yasakların kontrolden çıktığını ve Twitch’in rakip platform Mixer’i örnek alması gerektiğini söyledi.

Hassas içerikten canlı yayında giyilen kıyafetlere ya da sarf edilen argo ve küfürlü ifadelere kadar bir yayıncının Twitch’te yasaklanmasına neden olabilecek pek çok faktör bulunuyor. Fakat ShyBear isimli bir yayıncının hesabı, hiçbir gerekçe gösterilmeden platformdan banlandı. En azından yayıncıya göre durum bu şekilde...

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan ShyBear, Twitch’in hesabını banlamasına isyan etti. Platformdan yasaklanmasına neden olduğunu iddia ettiği yayından bir ekran görüntüsü paylaşan yayıncı, “Lütfen bana bunun nasıl cinsel açıdan müstehcen olduğunu söyleyin?!” ifadelerini kullandı. Twitch’in kendi personelinin kendi yayınlarında çok daha sorunlu giyindiğini söyleyen ShyBear, platformdaki yasakların kontrolden çıktığını belirtti.

Attığı bir başka tweette, Amazon çatısı altında faaliyet gösteren şirketi yasaklar konusunda daha şeffaf olmaya çağıran yayıncı, Twitch’in Microsoft'un sahip olduğu rakip canlı yayın platformu Mixer’i örnek alması gerektiğini söyledi.

ShyBear’ın takipçilerinden biri, söz konusu yayında giydiği kıyafette göğüs bölgesinin hafif göründüğü için yasaklanmış olabileceğini söyledi. ShyBear ise, "Evet ama mayo giyen veya vücut boyası yapan insanlar var. Birçok insandan daha örtülüyüm” ifadeleri ile takipçisine cevap verdi.

Bu arada ShyBear, ilk kez haksız yere yasaklandığını iddia etmiyor. Yayıncının hesabı, ocak ayının başında bir kadının vücudunun resmini çizmesi nedeniyle de üç gün boyunca askıya alınmıştı. Bu sefer 24 saatlik bir yasak alan yayıncı, Twitch’ten uyguladığı yasaklara hangi gerekçeler çerçevesinde karar verdiğini şeffaf bir şekilde açıklamasını istiyor.