Bir İçerik Üretici, Twitch'te Canlı Yayında Doğurdu: Twitch CEO'su Yayına Gelip Tebrik Etti

Fandy isimli bir içerik üreticisi, Twitch canlı yayını sırasında doğum yaptı. Twitch CEO'su Dan Clancy'nin bile takip ettiği canlı yayın, kısa sürede viral hâle geldi. Annenin de çocuğun da sağlık durumu iyi.

Bir İçerik Üretici, Twitch'te Canlı Yayında Doğurdu: Twitch CEO'su Yayına Gelip Tebrik Etti
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, alışık olmadığımız bir yayına ev sahipliği yaptı. Twitch CEO'su Dan Clancy'nin bile takip ettiği bu canlı yayında bir bebek dünyaya geldi. Gelin hep birlikte bu ilginç olayın detaylarına bakalım.

Twitch yayınında doğum yapan içerik üreticisi, Fandy ismini kullanıyordu. Geçmişte World of Warcraft , Overwatch ve League of Legends gibi oyunlar için canlı yayınlar gerçekleştiren Fandy, 8 saat süren son yayında bebeğini kucağına aldı. Canlı yayını takip eden Dan Clancy, Fandy'yi tebrik etti.

Canlı yayın, 660 binden fazla görüntüleme aldı!

Başlıksız-1

Yaşanan olay bir ilk değildi. Daha önce de canlı yayında doğum yapan insanlar olmuştu. Fandy'nin yayınının kısa süre içerisinde viral hâle gelmesi, insanların doğum anını canlı yayında takip etmelerini sağladı. Hâl böyle olunca yayın, an itibarıyla 668 bin görüntüleme almış durumda. Üstelik bu sayı artmaya devam ediyor.

Bir içerik üreticinin canlı yayında doğum yapmasını nasıl yorumluyorsunuz? Konuyla ilgili fikirlerinizi merak ediyoruz.

Fandy'nin canlı yayın kaydını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Twitch

