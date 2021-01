Twitch, Yayında Çocuğuna Küfreden Yayıncının Hesabını Sildi

Buckkerz adlı yayıncı, yayın sırasında oyun yüzünden sinirlenerek kucağında duran küçük çocuğa bağırmaya başladı. Twitch, geri dönüşü olmayan bu hata için Buckkerz'ın hesabını silerken, görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Dünyanın önde gelen oyun yayın platformu Twitch, yayıncılarının davranış ve hareketlerine son derece önem veriyor. Özellikle çocuklu yayıncılar için keskin sınırları olan yayın platformu, bu sınırlar aşıldığı takdirde ikinci bir şans tanımıyor.

Buckkerz adlı bir yayıncı, sadece 5 kişilik bir izleyici kitlesine sahip olsa da yayında küçücük çocuğuna bağırdığı için büyük tepki topladı ve Twitch, Buckkerz’ın hesabını kalıcı olarak silme kararı aldı.

Yayıncı, oyun kolu bozulduktan sonra çileden çıktı

Gerçek adı açıklanmayan yayıncı, Madden NFL adlı oyunu oynarken çocuğu da kucağında onunla birlikteydi ve her şey oyun kolu bozulduktan sonra korkunç bir hal almaya başladı. Bozulduktan sonra oyun kolunu sert bir şekilde masaya vuran sözde baba, küfür ettiği (26. saniyede shut the f.ck up diyor) küçük çocuğunu korkutup ağlamasına yol açtı ve daha sonra onu fırlatır gibi koltuğuna oturttu.

Buckkerz, çocuğunu sakinleştirmek yerine kendisi çileden çıkmayı tercih etti ve izleyicilerine “kendimi kaybetmeden yayını kapatmalıyım” dedikten sonra ağlayan çocuğuna susması için bağırmaya başladı. Söz konusu yayın, saniyeler içinde sona erdi ancak izleyicilerden bir tanesi bu görüntüleri kayıt altına almayı başardı.

Sosyal medyaya yayınlanan video, hızlı bir şekilde yoğun tepki görmeye başladı ve bir kullanıcı, Buckerzz hakkında şu yorumda bulundu; “Oyun oynamak ailenize, küçük çocuğunuza ya da evcil hayvanlarınıza böyle davranmanıza sebep oluyorsa, hayatınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Zavallı çocuk için gerçekten çok üzgünüm.”