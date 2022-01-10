Twitch platformundaki değişik konseptli yayınlar çoğalmaya devam ediyorken Twitch, bu yayın trendlerinden bir tanesine el atmaya karar verdi. Gelen son haberlere göre Twitch, yayında altı saat boyunca anime izleyen bir yayıncıyı banladı.

Twitch'te diziler ve filmler izleyerek onlara tepki vermek, platformda uzun süredir bulunan bir şey. Twitch’te normalde Amazon Prime Video üzerindeki programları izlemek konusunda bir sıkıntı yoktu ancak son zamanlarda Amazon Prime Video dışındaki platformlardan bir içeriği izleyip ona reaksiyon göstermek Twitch üzerinde bir hayli arttı.

Yayınları her ne kadar eğlenceli bulan insanlar olsa da izleyicilerin çoğunluğu ve Twitch’in kendisi, dizi yayını yapan çok ünlü bir yayıncıyı banlayarak tutumunu gösterdi. Dünya genelinde ünlü bir yayıncı olan Pokimane, son zamanlarda yayınlarında bir animeyi izliyordu ve ban yedi.

Yayında Avatar: The Last Airbender izleyen Pokimane, 48 saat ban yedi

Pokimane, son zamanlarda Twitch kanalında anime izliyordu. 8 Ocak'ta 8.8 milyon takipçisi ile birlikte toplamda altı saat süren bir Avatar: The Last Airbender maratonu yayını yapan Pokimane, Twitch üzerinden geçici bir süreyle (48 saat) ban yedi.

Twitch zaten geçtiğimiz sene DMCA ile yaşanan telif hakkı problemleri sebebiyle platformdaki yayıncıların yayın tekrarlarını sildirtmişti. Bu sebeple Twitch’in bu tarz dizi ve film izleme yayınlarına karşı tepkisinin önümüzdeki dönemde de böyle olacağını söylemek yanlış olmaz.