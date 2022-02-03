Türk Yayıncılar FIFA 22 Twitch Rivals 2v2'de Şampiyon Oldu

Twitch yayıncıları Ege Arseven ve Tuna Yurdakul, FIFA 22 Twitch Rivals 2v2 Uluslararası Turnuvası'nda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Twitch yayıncılarının ve eski profesyonel e-sporcuların katılımıyla gerçekleşen bir e-spor turrnuvası olan Twitch Rivals'ın FIFA 22 2v2 oyunlarında son aşamaya gelindi. FIFA Team of the Year Showdown ismi ile gerçekleşen turnuvada final maçları yapıldı.

FIFA'nın Twitch ile düzenlediği iki turnuvadan biri olan Twitch Rivals FIFA 22 2v2 finali bu gece oynandı. Toplamda 75 bin dolarlık ödülün sahiplerini bulduğu turnuvada kazananlar Twitch yayıncıları ve Futbolist profesyonel oyuncuları Ege Arseven ve Tuna Yurdakul oldu.

İkili finalde toplamda 16 bin 500 dolar ödül kazandı

Dünyanın her yerinden 32 oyuncunun 16 takım olarak yarıştığı yarışmada finale kalan Arseven ve Yurdakul, son oyunda da galibiyete imza atarak takım olarak 16 bin 500 dolarlık ödülün sahibi oldu. Bu galibiyet ile birlikte takım, üst üste ikinci kez şampiyon olmuş oldu.

Geçtiğimiz sene Haziran ayında gerçekleşen Twitch Rivals 2v2'de de llk katılımlarında şampiyon olan takım, toplamda 20 bin dolarlık ödülün sahibi olmuştu. Arseven ve Yurdakul'u tebrik ediyor; katılacakları tüm turnuvalarda başarılar diliyoruz.