Koronavirüs tehlikesi henüz geçmedi. Bu süre zarfında evde geçirdiğimiz vakit epey arttı. Eğer filmlerden ve dizilerden sıkılıp gözümüzü Twitch ve Facebook gibi canlı yayın platformlarına çevirdiysek, bu listeye bakmaya hazırız.

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle evde kalanlar için film ve dizi dışında takip edebilecekleri bir şey daha var. Facebook ve Twitch yayıncıları, yaptıkları yayınlar ile yüzbinlere hitap ediyorlar. Biz de canlı yayın takip etmeyi sevenler için popüler Twitch ve Facebook yayıncılarını bir başlık altında toplamak istedik.

Kimisi oyunlardaki yeteneği, kimisi mizah becerisi ve kimisi de hoş sohbeti ile çok fazla izlenmeyi başarıyor. Sözü de fazla uzatmadan kapsamlı bir şekilde hazırladığımız listeye geçelim.

Facebook ve Twitch en iyi yayıncılar - Özet liste:

Nikola “Lobanjica” Mijomanovic:

CS: GO’ya ilginiz varsa mutlaka bakmanız gereken bir yayıncı. Profesyonel oyuncuların yer aldığı FPL’in en renkli ve cana yakın isimlerinden biri. Özellikle Türk oyuncularla çok yakın arkadaş ve Türkiye’den büyük bir hayran topluluğu var. Onu her an yayınında komik Türkçe cümleler kurarken, garip hareketler yaparken yakalayabilirsiniz. Ayrıca Loba bazı Türk oyunculara ekipman konusunda da yardım etmişti.

Oleksandr "s1mple" Kostyliev:

Profesyonel sahnede veya Twitch’te CS:GO denilince en iyi yayıncılar arasında akıllara gelen ilk isim s1mple oluyor. Kendisi şu an dünyanın en iyi oyuncusu olarak da görülüyor. Biraz sinirli bir yapısı olsa da yeteneğiyle bu açığını biraz kapıyor. Onu garip ve inanması zor vuruşlar yaparken sık sık görebilirsiniz. Kimi zaman gözlerinize bile inanamayıp yayın tekrarına bakmak zorunda bile kalabilirsiniz.

Tuna “Pintipanda” Akşen:

Twitch’te çok yüksek izlenme rakamları alırken ani bir kararla yayınlarına Facebook’ta devam etme kararı aldı. Şimdilerde Facebook’un en çok izlenen yayıncıları arasında yer alıyor. YouTube, Twitch ve Facebook’ta onun gibi hayranları bir arada tutmak gerçekten çok zor. Hayranları platform fark etmeden kendini takip ediyor. Özellikle açık sözlü olması ve sıcak sohbeti ile kitlesini elinde tutuyor.

Furkan “Immortoru” Keleş:

Immortoru da Twitch’i bırakıp Facebook’a geçen isimler arasında yer alıyor. Ancak bu karar ne kadar doğru oldu onu kendisi biliyor. Yine de Twitch’teki eski günlerine ve YouTube’daki paylaşılan videolarına bakacak olursak, en popüler League of Legends yayıncıları arasında yer alıyor. Maçlarda kendine olan aşırı güveninden dolayı zaman zaman yaptığı hatalarla izleyenleri güldürmeyi başarıyor.

Aziz Beyazıt "Zedxsmurf" Bozkurt:

Twitch ve YouTube kanalları ile özellikle son altı ayda hayran kitlesini ve izlenme rakamlarını önemli ölçüde artırmayı başardı. Dünyanın en iyi Zed oyuncusu olarak da bildiğimiz Zedxsmurf, şampiyonla yaptığı oyunları ile ağzımızı açık bırakmayı başarıyor. Çoğu zaman siz daha ne olduğunu anlamadan o çoktan skorunu almış oluyor. İyi oyunun yanına güzel sohbet de eklenince en popüler yayıncılar arasında yer alıyor.

Cem Bölükbaşı:

Araba yarışlarına bir tutkunuz varsa takip etmeniz gereken kanallardan biri kesinlikle Cem Bölükbaşı’nın Twitch kanalı.Şu sıralar gerçek pistlerde ilk tam sezonuna çıkmaya hazırlanan Bölükbaşı, Twitch kanalında çeşitli araba yarışları ve F1 simülasyonu oynuyor. RedBull’un F1 Espor takımında direksiyon başına geçen Cem, teklif gelmesi halinde ileride F1 pilotu olabilecek potansiyele sahip.

Uğur “Panky” Taş:

Yayınlarında bol bol özlü sözler ile ders vermeyi seven Panky, genellikle aynı ekip ile oyunlara giriyor. Eski bir profesyonel League of Legends olmasından dolayı zaman zaman dikkat çeken iyi oyunları da oluyor. Bir yandan eğlenmek ve bir o kadar gülmek, aynı anda oyun da öğrenmek istiyorsanız Panky’nin yayınlarını izleyebilirsiniz. Diğer popüler yayıncılarla cuma günleri ortak yayın yapıyorlar.

Berke “Thaldrin” Demir:

Espor dünyasında sakin ve olgun kişiliği ile çok sevilen ve uzun süre büyük takımların kaptanlığını yapması nedeniyle “Kaptan” olarak da bilinen bir isim. Yayınlarında sadece League of Legends oynuyor ama yakın arkadaşlarıyla sohbetleri çerezlik yayınların ortaya çıkmasını sağlıyor. Sakin bir kafayla uzun süre LoL izlemek isterseniz kaptanın kanalını bir ziyaret edin deriz.

Tyler "Tyler1" Steinkamp:

Twitch LoL yayıncıları arasında belki de en komik ve eğlenceli kişiliklerden biri olabilir. Zaman zaman internet aleminin deyimiyle toxic bir ruh haline bürünse de, genel olarak izleyenlerini eğlendirmeyi başarıyor. Bunun dışında çok iyi bir Draven oyuncusu olduğunu da belirtmek isteriz. Kendisi geçen sene düzenlenen Twitch Rivals etkinliklerine de damga vurmuştu.

Fırat “BeatPug” Albayram:

Adanalı dizisinden çok iyi tanıdığımız Fırat Albayram, uzun süredir Twitch’teki yayınlarına devam ediyor. Eskiden tek başına yaptığı yayınlara artık eşi Ceyda Kasabalı Albayram ile devam ediyor. Kendilerinin "Noluyo Ya?" isimli bir de YouTube kanalı var. Hoş sohbetleri ve eğlenceli içerikleriyle artık en popüler Türk Twitch yayıncıları arasında yerlerini aldılar.

Gözde “miafitz” Demiral:

Twitch’in başarılı kadın yayıncıları arasında yer alan miafitz, IRL yeni adıyla Sadece Sohbet yayınlarıyla dikkat çekiyor. Gözde bunun dışında yayınlarında GTA V ve CS:GO oynamayı da tercih ediyor. Takipçileri ile samimi sohbetler kuran ünlü yayıncı, Acun Medya tarafından YouTuber’lar arası düzenlenen ve yazın yayınlanacak Exatlon yarışmasına da katılmıştı.

İslam “Rammus53” Ekşi:

Tam bir Karadeniz uşağı olan İslam, komik şivesi ve hareketleri ile sizi kesinlikle kahkahaya boğuacak bir yayıncı. Genellikle PUBG ve League of Legends oynayan Rammus53, PUBG’de resmen kendi ordusuna sahip olan bir yayıncı. YouTube’da takipçileri ile başka yayıncıları basma anlarını birçok kez görmüş olabilirsiniz. Bol bol gülmek istiyorsanız Rammus53 doğru adres olabilir.

Levent “Levo” Balım:

Twitch’in eski isimlerinden biri olan Levo, yaşadığı bazı sıkıntılara rağmen ayakta kalmayı başardı ve takipçilerine verdiği sözleri bir bir yerine getirdi. Herkes onu muhteşem Riven oyunlarıyla tanıyor. Özellikle son dönemde kendi halinde takılan Levo, yayınlarına Facebook üzerinden devam ediyor.

Özgür “w0xic” Eker:

CS:GO’da profesyonel olmak istiyorsanız veya rekabeti iliklerinize kadar hissetmek istiyorsanız w0xic en iyi adres olacaktır. Keskin nişancı tüfeğine olan becerisi ve hırslı kişiliği ile ön plana çıkıyor. HellRaisers takımıyla başlayan yurt dışı macerasına, Almanya’nın en önemli espor takımlarından biri olan mousesports ile devam ediyor. Kendisi boş vakitlerinde düzenli olarak yayınlar açmaya çalışıyor.

Koray “Naru” Bıçak:

League of Legends’ta ülkemizi defalarca yurt dışında temsil eden Naru, LoL topluluğu tarafından çok sevilen bir isim. Eski esporcu olmasından dolayı yayınlarında bolca iyi oyun ve yeni bilgiler görebilirsiniz. LoL oynuyorsanız veya yayınları izlemek ilginizi çekiyorsa Naru’nun Twitch kanalına bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Mesut Özil:

Oyunlara olan merakı ile bilinen Mesut Özil, Twitch kanalına sahip ve düzenli olmasa da arada yayınlar açıyor. Özellikle bu dönemde corona virüs nedeniyle herkesin evde olmasından dolayı daha sık yayın açıyor diyebiliriz. Daha önce bir espor takımına da ortak olan Özil, yayınlarında genellikle Fortnite oynuyor. Kendisiyle sohbet etme şansına sahip olmak için yayınlarını kaçırmayın.

Lando Norris:

Araba yarışlarına veya Formula 1’e merakınız varsa Lando Norris’i mutlaka takip edin. Çünkü kendisi profesyonel F1 pilotu ve Twitch’te yarış takvimi dışında düzenli olarak yayın açıyor. Yayınlarına RedBull F1 pilotu Max Verstappen ve daha birçok farklı profesyonel Formula 1 pilotu konuk olarak geliyor. Benim gibi hiçbir F1 yarışını kaçırmıyorsanız Norris’in yayınlarından büyük keyif alabilirsiniz.

Efe Uygaç:

Berkcan Güven’in YouTube kanalındaki videolardan tanıdığımız ve daha sonra kendi kanalını da açarak daha fazla ünlenen bir isim. Şimdilerde Twitch’te yaptığı sohbet yayınları ile binlerce izleyene ulaşmayı başarıyor. Oyun olarak genellikle arkadaşlarıyla CS:GO oynamayı tercih ediyor. İnternetteki popüler videoları izlemek ve eğlenceli sohbetler yapmak için takip edebilirsiniz.

Pelin “Pqueen” Baynazoğlu:

Oyun bahane sohbet şahane diyenlerdenseniz Pqueen’i ziyaret edebilirsiniz. Aşırı eğlenceli kişiliği ve yaptığı espriler ile izleyenlerin gülmekten karnının ağrımasına neden olabiliyor. Genelde Sadece Sohbet yayınları yapan Pqueen, ara sıra oynadığı korku temalı oyunlarla da bir yandan gerilim yaratırken bir yandan eğlendirmeyi başaran nadir yayıncılardan biri.

Anna Deniz “AnnaDeniz” Şaylan:

Twitch yayıncısı olsa da, hayranları tarafından YouTube’a atılan videoları ile meşhur oldu. Kendisinin videolarına O Ses Twitch başlığı ile birçok kez denk gelmiş olabilirsiniz. Oyun oynamak yerine, sohbet veya müzik yayınlarını seviyorsanız Anna Deniz’in kanalını ziyaret edebilirsiniz. O Ses Twitch formatında sizi birbirinden yetenekli amatör genç şarkıcılar bekliyor olacak.

Sergen “Broken Blade” Çelik:

Açıkçası Sergen’i tanımıyorsanız bile kendisiyle gurur duyabilirsiniz. Çünkü yurt dışındaki en başarılı League of Legends liglerinden biri olan, Kuzey Amerika ligi LCS’e transfer olan ilk Türk oyuncu olmayı başardı. Yayınlarında bolca “What are you saying man?”, “Oh man!” gibi söylemleri duyabilirsiniz. Kendisi bile yeteneğine bazen inanamıyor. Bu nedenle “I’m so good!” gibi kendini övme ifadelerine de hazır olun.

Cantuğ “UNLOST” Özsoy:

Adını Half Life Dünya Şampiyonu unvanı ile duyuran UNLOST, aynı evde kaldığı kendi ekibiyle beraber eğlenceli CS:GO yayınları yapıyor. Bunun dışında garip bir şekilde büyük ilgi gören CS:GO kasa açma yayınları da çok fazla izleniyor. En çok izlenen Türk CS:GO yayıncıları arasında ilk sıralarda diyebiliriz. Kendisini merak ederseniz yayınlarına bir göz atın deriz.

Berk “RiP” Tepe:

UNLOST’un ekip arkadaşlarından biri olan RiP, eski bir esporcu. CS:GO kariyerini noktaladıktan sonra tam zamanlı yayıncı olarak hayatına devam eden Berk, en çok izlenen CS:GO yayıncıları arasında yer alıyor. Özellikle kendi arkadaşlarıyla oynadıkları MatchMaking maçları çok fazla izleniyor. Kendisinin FPS oyunları ve özellikle CS:GO’ya karşı büyük bir yeteneği var.

Cem “Mithrain” Karakoç:

Binlerce izlenme, yüz binlerce takipçi ve aradan geçen yıllara rağmen yayınlarda yüzünü görmeye hasret kaldığımız Mithrain var sırada. Kendisi çok iyi bir FPS oyuncusu. Özellikle PUBG’de ülkemizi yurt dışında da defalarca temsil etti ve hatta ödüller kazanmayı başardı. Çok iyi oyunculuğunun yanında, eğlenceli kişiliği ve mizah anlayışı ile takipçilerini eğlendirmeyi başarıyor.

Can “Closer” Çelik:

League of Legends VFŞL 2019 sezonunda eski takımı Royal Youth ile şampiyonluk kazandıktan sonra LCS’e transfer oldu. Amerika’ya gittikten sonra takipçi sayısında ve izlenme rakamlarında ciddi artışlar oldu. Özellikle yine LCS’teki bir başka temsilcimiz Nisqy ile eğlenceli duo yayınları büyük beğeni aldı. Kendileri hakkında Twitch’in en eğlenceli ve samimi ikilisi yorumları bile geliyor.

Necati “Zeon” Akçay:

Twitch’in eski yayıncılarından biri olan ZeoN, ilk kez adını ramazan aylarında sabaha kadar yaptığı yayınlarla duyurdu. Daha sonra kitlesini başarılı bir şekilde büyütmeyi başaran Necati, şu anda yüz binlerce hayranı olan başarılı bir yayıncı. Twitch’ten Facebook’a geçtikten sonra izlenme rakamlarında azalma olsa da, hâlâ en popüler yayıncılar arasında yer alıyor. Yayınlarında genellikle CS:GO oynuyor.

Şükrü “Uthenera” Şentürk:

Twitch’in en garip karakterlerinden biri olan Şükrü, eski profesyonel League of Legends oyuncusu. Kariyerine daha sonra koç olarak devam etti ve en sonunda arkadaşlarının arasına katılarak tam zamanlı yayıncı oldu. Riot Games’in çıkardığı TFT oyununda oldukça başarılı. Kart oyunlarına merakınız varsa ve eğlenceli sohbetler arıyorsanız Şükrü’nün kanalını ziyaret edebilirsiniz.

İrfan "Armut" Tükek:

Royal Youth ile kazandığı şampiyonluğun ardından kariyerine SuperMassive ile devam eden Armut, en çok izlenen Türk LoL yayıncıları arasında yer alıyor. Yayınlarında bolca iyi hareket, bir o kadar bağırma ve bolca farklı esporcu görebilirsiniz. Birçok kişi tarafından şu an Türkiye’de oynayan en iyi üst koridor oyuncusu olarak görülüyor.

Ahmet “Jahrein” Sonuç:

Twitch Jahrein ile Jahrein ise Twitch ile anılıyor. Açıkça en eski yayıncılardan biri olan Ahmet, sohbet yayınları ile büyük izlenme rakamlarına ulaşıyor. Bunun dışında iyi bir gamer olunca, güzel sohbetlerle beraber tadından yenmeyen türde yayınlar yapıyor. Ayrıca takipçi kitlesi olarak 7’den 70’e herkesi bulabilirsiniz. Takipçileriyle özel sohbet yayınları da yapıyor.

Can “XANTARES” Dörtkardeş:

Makine lakabıyla da bilinen XANTARES, Türkiye’nin en iyi CS:GO oyuncusu olarak biliniyor. Yayınlarında profesyonel oyuncuların yer aldığı FPL maçları oynuyor ve gerçekten nişan yeteneği ile kendine hayran bırakıyor. Alman ekiplerinden BIG forması giyen XANTARES, son dönemde performans düşüklüğü yaşasa da, hâlâ en iyi oyunculardan biri ve yayınlarını izlemek keyif veriyor.

Kaan “Elwind” Atıcı:

Twitch’in hiçbir zaman değişmeyen yüzü olan Elwind, belki de en eğlenceli ekibe sahip yayıncılardan biri. Kendi ekibinde Stansfield, Rogu ve Panky gibi eğlenceli isimler yer alıyor. Bu ekip de bir araya gelince eğlence hiçbir zaman bitmiyor. Cuma akşamları Cumar yayınları ile yayıncılar arasında rekabetçi maçlar yapıyorlar. Şu sıralar en çok izlenen Türk League of Legends yayıncısı diyebiliriz.

Tuğkan "Elraen" Gönültaş:

Yakışıklılığı kadar güzel sohbeti ile de gönüllere taht kurmuş bir isim. Aynı zamanda kendisi müthiş bir hayvansever. Kendisinin özel baktığı hayvanlar ve böcekler de bulunuyor. Yayınlarında farklı oyun türleri de oynayan Tuğkan, eğlenceli ve samimi sohbetiyle sizi uzun süre ekran başına kitleyecektir. Bu nedenle yayınlarını izlemeye başlamadan önce çayın hazır olduğundan emin olun.

Kemal Can “Kendine Müzisyen” Parlak:

Şive komedisi ve Twitch’teki bir yarışma programı ile ünlenen Kemal Can, kısa sürede en çok izlenen yayıncılar arasına girmeyi başardı. Yayınlarında müzisyen kişiliğini gösteriyor ve izleyenlerine şarkılar da söylüyor. Bunun dışında Erik Dalı isimli kendi ekibiyle beraber Twitch’in en eğlenceli yayınlarını yapıyorlar. Özellikle rol yapma oyunlarında oldukça iyi olduklarını söyleyebiliriz.

Ferit “wtcN” Karakaya:

Eski profesyonel esporcu olan wtcN, tam zamanlı yayın hayatına başladığından bu yana en çok izlenen yayıncılar arasında yer alıyor. Doğal olarak bu onu en iyi yayıncılar listesinde zirveye de yerleştiriyor. Her türlü oyunu gerçekten de iyi oynuyor. Bunun dışında Kendine Müzisyen ve Uthenera ile kurdukları BigBossLayf ile farklı formatlarda yayınlar yapıyorlar. En son Kıbrıs’ta BBG evi tarzında bir konsept oluşturmuşlardı.

En iyi yayıncılar listemizin sonuna geldik. Twitch Jahrein, Mithrain, wtcN ve Kendine Müzisyen gibi birçok popüler yayıncıyı bizimle buluşturmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle evde kendinizi karantinaya aldığınız bu günlerde eğlenceli vakitler geçirmek için listemizdeki yayıncılara göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Yorumlarda aklınıza gelen farklı yayıncıları ve favori yayıncınızı belirtmeyi unutmayın.