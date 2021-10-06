Twitch'in hacklenmesi ve kullanıcı verilerinin sızdırılmasıyla, iki faktörlü kimlik doğrulama işleminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Peki Twitch hesabınızın güvenliğini sağlamanıza yarayacak bu işlem nasıl yapılır?

2011 yılında hayatımıza giren ve internet ortamında canlı yayın kültürünün oluşmasını sağlayan Twitch, bilgisayar korsanları tarafından adeta darma duman edildi. Platforma saldıran hackerler, platformun kaynak kodlarını, kullanıcı verilerini, yayıncılara ne kadar ödeme yapıldığı gibi tüm önemli detayları sızdırdılar. 125 GB büyüklüğündeki veriler, şu sıralar pek çok forumda dağıtılmaya başlamış durumda. İki faktörlü kimlik doğrulamayı aktifleştiren Twitch kullanıcıları bir nebze daha rahat olsalar da diğer kullanıcılar, hesapları için endişeleniyorlar.

Olayın sıcaklığı nedeniyle kesin konuşmak zor olsa da eğer bir Twitch kullanıcısıysanız, sizin de verileriniz sızdırılmış ve bazı hack platformlarında yayınlanmış olabilir. Bu da Twitch hesabınızın güvende olmadığı anlamına geliyor. Üstelik Twitch şifreniz ile diğer platformlarda kullandığınız şifre ortaksa, an itibarıyla çok daha büyük bir risk altındasınız demektir. Peki bu durumda, güvenliğinizi artırmayı sağlayan iki faktörlü doğrulama işlemini Twitch için nasıl açabilirsiniz?

Twitch'te çift faktörlü doğrulama nasıl açılır?

Pek çok popüler uygulamanın ekstra güvenlik için sunduğu çift faktörlü kimlik doğrulama hizmeti, Twtich'te de mevcut. Bu sistemi açmak, en azından Twitch hesabınızın bundan sonra güvende kalmasına imkan tanıyabilir. Dilerseniz hemen; Twitch'te iki faktörlü kimlik doğrulama işlemini nasıl açabileceğinize yakından bakalım.

Adım #1: Twitch hesabınıza giriş yapın.

Twitch hesabınıza giriş yapın. Adım #2: Profil resminize dokunun ve "Ayarlar" menüsüne ulaşın.

Profil resminize dokunun ve "Ayarlar" menüsüne ulaşın. Adım #3: "Gizlilik ve Güvenlik" bölümüne girin.

"Gizlilik ve Güvenlik" bölümüne girin. Adım #4: İki faktörlü kimlik doğrulamayı yöntemlerden birini kullanarak aktifleştirin.

İki faktörlü kimlik doğrulama işlemi yalnızca Twitch değil, diğer tüm platformlarda da bir güvenlik katmanının daha oluşmasını sağlıyor. Bu sayede şifreniz birisinin eline geçse bile, belirlediğiniz ikinci katman doğrulama işlemini yapmadan hesabınıza ulaşamaz. Bu yüzden tüm sosyal medya platformları için çift faktörlü kimlik doğrulamayı aktifleştirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.