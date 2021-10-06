Amazon'un Steam Rakibi Platform Geliştirdiği Ortaya Çıktı

Twitch'in hacklenmesi ve kaynak kodlarının sızdırılması, Amazon'un üzerinde çalıştığı yeni bir platformu ortaya çıkardı. Vapour olarak isimlendirilen bu platform, kodlardan anlaşıldığı kadarıyla Steam'e rakip olacak. Platformun sahip olduğu özellikler, gelecek vadettiğini gözler önüne seriyor.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu olarak bilinen Twitch'in hacklenmesi ve kaynak kodlarına kadar her türlü bilginin sızdırılması, Amazon'un dikkat çeken bir planını ortaya çıkardı. Platformun kaynak kodlarında yer alan bir bölüm, Amazon'un bir süredir Steam'e rakip olacak bir çevrimiçi oyun platformu üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Söz konusu platform kod adı ise "Vapour".

Twitch'in kaynak kodlarının sızdırılması üzerine bu kodlar üzerinde incelemeler yapan meraklı yazılımcılar tarafından yapılan Vapour, şu an için tam olarak anlaşılamamış durumda. Ancak bu platformun geliştirme aşamasında olduğu ve ilginç özellikler sunduğu açığa çıkarıldı. Yaşanan olay üzerine proje iptal edilir mi bilemiyoruz ancak Vapour kullanıma sunulursa, video oyun dünyasında çok büyük değişikliklerin olacağı aşikar...

Amazon'un oyun platformu, ne gibi özelliklere sahip?

Twitch'in hacklenmesi üzerine ortaya çıkan platform, edinilen bilgilere göre Fortnite ve PUBG gibi popüler oyunlar ile Twitch'i entegre edebilecek bir yapıya sahip. Bu da platformun Steam'in popülaritesini ciddi anlamda etkileyebilir gibi görünüyor. Zira bu entegrasyon sayesinde bir yayıncı, yalnızca Vapour üzerinden hem oyun oynama hem de canlı yayın yapma ve aboneleriyle konuşma imkanı yakalayabilecek gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak Steam'in bugüne kadar hiçbir rakibinin olmayışı, bu platformu tekel haline getirdi. Epic Games, kısa bir süre önce atağa kalkmış olsa da kurulan platform, Steam'e dişli bir rakip olamadı. Ancak Amazon'un geliştirmekte olduğunun şimdiye kadar ortaya çıkarılan özellikleri, Vapour'un geleceğe yönelik potansiyelinin olduğunun açık bir ispatı.

Geliştiriciler, kaynak kodlar sayesinde açığa çıkan Vapour üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Şayet platformla ilgili yeni bilgiler gelirse, bizler de bu bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz...