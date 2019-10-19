Son dönemde köşesinden çıkmak ve rekabete dâhil olmak durumunda kalan Twitch, yeni özellikler geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Twitch, şimdi Amazon ile ortaklaşa geliştirdiği özellik olan İzleme Partileri’ni test ediyor.

Twitch, Ninja gibi bazı önemli isimleri kaybettikten ve yayın platformları pazarındaki tahtının tehlikeye girebileceğini gördükten sonra yeni hizmetler sunmaya karar verdi. Bu hizmetlerden biri için de kendi çatı firması olan Amazon’dan yardım alacak olan Twitch, şimdiden İzleme Partisi adını verdiği özelliği test etmeye başladı.

Bu özellikte, bir grup izleyici bir araya gelerek bir Amazon Prime cideosunu izleyebilecek. Şu anda bu özelliğe erişim hakkı sadece davetiye ile yönlendirilen seçilmiş içerik üreticilerine sunulmuş durumda. Özelliğin yeterince verimli olması durumunda ise bu özellik bütün kullanıcılara açılacak. Yeni özellik, ilk olarak bazı içerik üreticilerinin kendilerine gelen e-postaları internette paylaşmasıyla ortaya çıktı. Gönderilen e-postada İzleme Partisi özelliği için test sürecinin başladığını söyleyen Twitch, seçilen kişileri özelliği kullanmaya davet etti.

Twitch'in kullanıcılara yolladığı e-posta:

Twitch içerik üreticilerinden olan Travis Shreffler, yeni uygulama davetini içeren e-postanın ekran görüntülerini Twitter’da paylaştı. Paylaşımda yer alan görsellerde “İzleme Partileri, Prime videolarını Twitch’e getiriyor. Prime video filmlerini ve TV yayınlarını, Tom Clancy’s Jack Ryan, Missiom: Impossible: Fallout ve Pokémon dâhil, kanalınızda Prime üyesi olan kullanıcılarla birlikte izleyebilirsiniz. Bu, izleyicilerinizle birlikte harika içerikler etrafında bir araya gelebilmenizin yeni bir yolu” ifadesi yer alıyor. Yani seyircilerin ve yayıncının Prime hesabı sahibi olması gerekiyor.

Twitch yayınları şu aşamada e-postada yer alan içeriklerle sınırlı olmasa da Prime platformundaki bütün videoları da içermiyor. Daha ziyade kısıtlı bir katalog sunuyor. Yine de gelecekte bu içeriklerin sayısı artacaktır.

İzleme Partisi özelliği aslında bir süredir Twitch yayıncıları ve izleyicileri tarafından talep edilen bir özellikti. Yayıncılar her ne kadar içeriklerinde kısa klipler paylaşabiliyor olsa da doğrudan bir eseri yayınlamak çok büyük risk oluşturuyordu. Yeni yöntemle birlikte bu içerikler, telif korkusu olmadan paylaşılabilecek.