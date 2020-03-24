Ücretsiz FIFA 20 Twitch Prime Kart Paketi Nasıl Alınır?

Twitch Prime kullanıcıları, kendilerine düzenli olarak sunulan FIFA 20 Ultimate Team kart paketlerini ücretsiz olarak elde edebiliyorlar. Peki, Twitch Prime üyesi FIFA 20 oyuncuları bu ödülü nasıl alabilirler?

FIFA 20 oyuncuları, Ultimate Team'de Kadro Kurma Görevlerini tamamlayarak veya oyun içi markette gerçek para kullanarak kart paketleri alabiliyor. Diğer yandan sadece Twitch'in ücretli abonelik hizmeti Twitch Prime'a abone olanlara özel ücretsiz bir paket de sunuluyor.

FIFA 20'de ücretsiz olarak verilen Twitch Prime ödülü, içinde 81 reytingli bir oyuncu kartı ve dört Nadir Altın oyuncu eşyası içeren bir paket. Twitch Prime ödülü aslında 2020'nin ilk haftalarında sunulan Winter Refresh paketi ile benzer bir ödül.

FIFA 20 Twitch Prime ödülleri nasıl alınır?

Öncelikle buradaki adresten Twitch Prime/FIFA 20 web sayfasına gidin. Sayfada Twitch Prime üyeleri için FIFA 20'de sunulan ödüllerin bir listesini göreceksiniz. Ödülün üstüne gelerek 'Claim Now'a tıklayın ve Twitch Prime bilgilerinizi girerek oturum açın. Bunu yaparken Twitch Prime ve PC, Xbox veya PlayStation 4'teki oyun hesabınızın birbirine bağlı olduğundan emin olun. Hepsi bu kadar. Oturum süreci tamamlandıktan sonra FIFA 20'de ödüllerinizi alabilirsiniz.

Twitch Prime sayfasında bulunan ödül takviminde, önümüzdeki aylarda yeni ödüllerin geleceği görülebiliyor. Yani ilerleyen zamanlarda FIFA 20 için daha fazla bonus içeriğin gelmesini bekleyebiliriz. Ödülü alan tüm oyunculara iyi şanslar!