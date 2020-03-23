FIFA 20'de Loris Karius'un Neden Olduğu bir Hata Keşfedildi

FIFA 20'de ortaya çıkan komik hatalara bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un maç kadrosunda yer almamasına rağmen sahada görünmesine neden olan bir hata keşfedildi.

FIFA 20'nin Kariyer modu ve çevrimiçi modları özellikle yapay zeka sorunları nedeniyle sıkça eleştirildi. FIFA serisinin son oyununda keşfedilen yeni bir hata, şimdiye kadar gördüklerimizden çok daha garip. Üstelik hataya Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius neden oluyor.

Geçen yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool tarafından Beşiktaş'a kiralanan Loris Karius, Kariyer Modunda maç kadrosunda olmamasına rağmen sahada beliriyor. Paylaşılan görüntülerde Karius, Brezilya ve Arjantin arasındaki bir maç sırasında dahi sahada rastgele belirmeye başlıyor.

26 yaşındaki kaleci, Güney Amerika'nın en iddialı takımlarının maçında kimi zaman orta sahada, kimi zaman kalede görülüyor. Bir ekran görüntüsünde Liverpool'daki takım arkadaşı Roberto Firmino gol sevincini paylaşırken Karius'a doğru koşuyor. Karius ayrıca aşağıda görebileceğiniz üzere sahanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkabiliyor.

Reddit kullanıcıları Beşiktaşlı Karius'un sebep olduğu hatayla epey eğlendi. Bir kullanıcı, daha da ileri giderek Karius'un maç kadrosunda olmadığı alakasız bir maçta sahada belirmesini Liverpool - Real Madrid maçında Sergio Ramos'un dirseği sonucu geçirdiği beyin sarsıntısına bağladı.

Hatanın ne kadar yaygın görüldüğü veya Karius'tan daha fazla oyuncuda görülüp görülmediği bilinmiyor. Bazı oyun içi sorunlar, özellikle Ultimate Team'in rekabetçi maçlarında ciddi sorunlara neden olabiliyor. Ancak bu zararlı olmasından çok, komik bir hata gibi görünüyor.