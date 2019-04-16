Twitch'te Bir Yayıncı, Yaptığı Cosplay Yüzünden Banlandı

Twitch'te karupups ismiyle yayın yapan Litvanyalı yayıncı Karina Martsinkevich, Apex Legends oyununda bulunan Lifeline karakterinin cosplayini yaparken Twitch tarafından bir ay süreyle uzaklaştırıldı.

Litvanyalı Twitch yayıncısı Karina Martsinkevich, cumartesi günü sohbet yayınında yaptığı cospley yüzünden banlanma cezası aldı. Apex Legends isimli oyunda bulunan Lifeline isimli karakteri sevdiği bilinen yayıncı, karaktere benzemek isterken bir ay süreli yasakla karşılaştı. Yasaklama sebebinin, yayıncının yüzüne sürdüğü koyu renkli fondöten olması ise tartışmalara yol açtı.

Karupups ismiyle yayınlarını sürdüren Martsinkevich, izleyicileri için hazırladığı cosplayde, saçlarının rengini ve kıyafetlerini değiştirdi. Buraya kadar her şey normal olsa da yüzünü koyu renkli fondöten ile boyayan kullanıcı, Twitch tarafından engellendi. Martsinkevich, YouTube üzerinde yaptığı açıklamalarda cospleyin zorluğunu, kıyafetlerin ve makyajın ne kadar zaman aldığını izleyicilerine göstermek istediğini belirtti. Yasaklanma sebebinin "bir kişiye veya insan grubuna karşı nefret dolu davranışlarda bulunmak" olduğunu belirten Litvanyalı yayıncı, kimseyi kırmak ya da dalga geçmek gibi bir amacının olmadığını, sadece karakteri çok sevdiğini ve bu karaktere benzemek istediği için bu cosplayi hazırladığını belirtti.

Yarıda kesilen ve yasaklanan kullanıcı için Twitch herhangi bir açıklama yapmadı. Yasağın kalkması ise şimdilik söz konusu değil.