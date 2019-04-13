Twitch, Ücretsiz Karaoke Oyununu Resmen Yayımladı

E-spor ve video oyunları odaklı canlı yayın platformu Twitch, bir süredir üzerine çalıştığı karaoke oyunu Twitch Sings'i bugün itibarıyla resmen kullanıma sundu. Twitch kullanıcılarının ücretsiz erişim sağlayabildiği oyunda oyuncular karaoke performanslarını canlı olarak yayımlayabilecek.

Dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından biri olan Twitch, geliştirdiği Twitch Sings isimli karaoke oyununu bugün itibarıyla kullanıcılarının erişimine açtı. Geçtiğimiz yıl beta versiyonuyla sınırlı sayıda kullanıcının erişebildiği oyun, oyuncuların tek başlarına söyleyebilecekleri ya da başkalarıyla düet yapabilecekleri binlerce karaoke şarkısını bünyesinde barındırıyor.

Çevrimiçi moduyla Twitch kullanıcılarının karaoke performanslarını diğer kullanıcılarla paylaşmasına imkân veren oyun, çevrimdışı moduyla da denemeler yapmanıza olanak tanıyor. Yayıncıların birbirlerine düet davetinde bulunabileceği yeni oyunda izleyiciler de istek şarkı talebinde bulunabiliyorlar.

Twitch Sings'in yapımcısı Joel Wade, oyun hakkında yaptığı açıklamada "Twitch Sings, canlı bir şovda olmanın eğlencesini performans sergilemek için sınırsız yaratıcılıkla birleştiriyor. Canlı yayın ve izleyici katılımının birlikte yer aldığı oyunlar, platformdaki yayıncılar için büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Işık gösterileri ve suyun altındaymış gibi şarkı söylemeye benzer bazı zorlu görevlerin de yer aldığı oyun, kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Twitch'in karaoke oyununu ücretsiz sunmasının arkasındaki sebep, platformda müzik odaklı yayıncıların sayısının artırılmasının hedeflenmesi. Twitch Sings'in internet sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilir ve anlık olarak yayında olan kullanıcıları bu sayfadan takip edebilirsiniz.