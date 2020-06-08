Popüler yayın platformu Twitch, yayınlarda kullanılan müzikler için 'telif hakkı yağmuruna' tutulduklarını açıkladı. Kullanıcılarını uyaran platform, geriye dönük tarama yapılacağına dikkat çekti.

Son günlerde Twitch yayıncılarının başı biraz dertte. Şirket, 2017 ile 2019 yılları arasında yayınlanan birçok video için müzik telif haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ‘ani kaldırma’ talebinde bulunan kullanıcıların taleplerini kabul etti. Her talep potansiyel olarak bir hesaba yönelik bir ihtarı temsil ettiğinden küçük uyarılarla üç ihtar alacak olan yayıncılar için ‘kalıcı yasak’ tehdidi artacağa benziyor.

Amazon'un sahibi olduğu yayıncılık hizmeti, yayıncıların telif haklarına aykırı olabilecek videolarını uyarı almalarını beklemeden silmelerini önerdi ancak bu süreç bazı yayıncılar için oldukça uğraştırıcı olabilir. Platform, tek seferde belirli sayıda videonun kaldırılmasına izin veriyor ve bazı popüler yayıncıların binlerce videosu olabiliyor. Twitch, bu süreci daha kolay hâle getirmeye çalıştığını aktardı ancak bunun nasıl yapılacağını açıklamadı.

Müzik yayını yapan yayıncılar zorluklarla karşılaşabilir:

Telif hakkı taleplerindeki yığılma, ‘ani yasak’ işlemi için tehdit oluşturuyor. Bu durum bazı yayıncıların geçimlerini tehlikeye atabilir, özellikle Just Dance veya Beat Sabre gibi müzik oyunları yayınları yapanlar büyük sorun yaşayabilir. Ayrıca yayıncıların canlı yayınlar için telif hakkıyla korunan materyalleri kullanmasına izin verilse bile kullanıcıların neden ilk başta sorunlu videolar oluşturmalarına izin verildiği sorusu gündeme geliyor.

Videolar yüklendikten sonra değil, yükleme aşamasında uygulama tarafından uyarı verilebilir. Sadece arka plan müziği talep eden yayıncıların onaylı seçenekleri var ancak diğerleri videoyu yüklerken her şeyin yasal olduğunu düşünürken daha sonra bir sürprizle karşılaşabilir.

Son günlerde gündem olan ırkçılığa Twitch'ten de tepki geldi. ABD'de başlayıp diğer ülkelere de yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler, video oyun sektörünü de etkilemeye başladı. Son olarak Microsoft, zaman zaman ırkçı paylaşımlarda bulunan bir Brezilyalı YouTuber'la tüm bağlarını kopardığını açıkladı. Popüler yayıncılık uygulaması Twitch de YouTuber'ın hesabını banladı.