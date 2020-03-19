Bir Twitch Yayıncısı, Koronavirüs Yorumu Nedeniyle Banlandı

Bir Twitch yayıncısı, konuk olduğu bir yayında koronavirüs hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle platformdan banlandı. Yayıncı, düşüncesizce bir şaka yaptığını öne sürerek hata yaptığını kabul etti.

Kacey "Kaceytron" Caviness adlı Twitch yayıncısının hesabı, koronavirüs hakkındaki yorumu nedeniyle topluluk kurallarını ihlal ettiği için süresiz olarak banlandı. Yayıncı, yaşlı ve fakir insanlara karşı nefret söyleminde bulunmuştu.

Caviness'a bir diğer Twitch yayıncısı RajjPatel'in yayınlarından birinde, "koronavirüslü olsan kimi öperdin?" sorusu yöneltildi. Caviness, kendisinde koronavirüs olması halinde karantinadan ayrılarak yaşlı ve fakir insanlara kasıtlı olarak koronavirüs bulaştırabileceğini, böylece virüse karşı savunmasız olan bu iki popülasyonu öldürebileceğini söyledi.

Caviness gelen tepkiler üzerine yoksullara veya yaşlılara karşı nefret duymadığını ve salgın nedeniyle ebeveynleri için endişe duyduğunu söyleyerek Twitch'ten yasaklanması hakkında açıklama yaptı. Yayıncı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Mizahı her zaman sorunlarla başa çıkma mekanizması olarak kullandım. Fakir ve yaşlı insanların bela olduğunu söylerken, yoksulların ve yaşlıları kenara iten sistemi eleştirmek istedim. Düşüncesizce bir şaka olduğunu ve bunun bir bahane olmadığını biliyorum ve cezamı kabul ediyorum. Umarım hepiniz insan olduğumu anlayabilirsiniz, yanılabilirim, hata yapabilirim."

Koronavirüs dünya çapında 200.000 vaka ve 8.000 ölüme neden oldu. Birçok takipçisi, Caviness'in böylesine hassas bir konuda öne sürdüğü saldırgan söylemler nedeniyle banlanmayı hak ettiğini düşünüyor.