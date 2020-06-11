Bir Twitch Yayıncısı, Direksiyon Setiyle Overwatch Oynadı

Direksiyon setleri yarış oyunlarını daha efektif bir şekilde oynamak için ideal bir seçenek. Ancak bir Twitch yayıncısı, taktik FPS oyunu Overwatch'ı direksiyon setiyle oynayarak rakiplerine kök söktürdü ve seyircilerini şaşırttı.

Overwatch, çoğu FPS oyunu gibi genellikle klavye, mouse ve konsolda kontrol cihazıyla oynanıyor. Genellikle diyoruz, çünkü Overwatch'ta Grandmaster seviyesinde olan bir Twitch yayıncısı, yeni bir hesap açarak sıra dışı bir deneye imza attı ve oyunu direksiyon setiyle oynadı.

Overwatch'ta yetenek puanı 4450 olan Req_OW adlı yayıncı, direksiyon anlamına gelen "Wheel" adlı yeni hesabıyla Grandmaster olmaya çalıştı. Dexerto'ya konuşan Twitch yayıncısı, direksiyon setini bilgisayarına bağlayarak ve bir klavye gibi çalışması için Joy2Key adlı bir program kullandığını açıkladı.

Twitch yayıncısı direksiyon seti ile sextuple kill almayı başardı

Req_OW, Overwatch'ı oynarken hedefleme için direksiyonu, ileri gitmek için gaz pedalını, sağ tıklama için freni ve geriye, sola ve sağa gitmek için vitesi kullandı. Yayıncı, direksiyon setiyle oynadığı oyunlardan fena sonuçlar almadı. Req, destek için altın ve DPS için gümüş rütbeye ulaştı.

Yayıncı, Moira olarak oynarken Damage Orb ve Coalescence (Ultimate) yeteneklerinin yardımıyla rakip takım oyuncularının hepsini tek seferde (sextuple kill) öldürmeyi başardı. Bazı oyuncular bunu hayatları boyunca yapamıyor ve Req_OW'un direksiyon setiyle yapması olağanüstü bir başarı. Ayrıca Junkrat'ın Ultimate yeteneği 'Riptire' ile triple kill almayı başardı. Req_OW'un direksiyon seti ile Moira oynadığı görüntüleri buradan, Junkrat oynadığı görüntüleri ise buradan izleyebilirsiniz.