Bu YouTuber, Ekmek Kızartma Makinesiyle Dark Souls 3 Oynadı

TheRealSpidersGeorg_ adlı bir yayıncı ve YouTuber, ekmek kızartma makinesini adeta bir kontrol cihazına çevirerek Dark Souls 3 oynamayı başardı. Ekmek kızartma makinesini başarıyla kullanan oyuncu oyunun ilk boss'unu yenmeyi başardı.

Bir YouTuber ve Twitch yayıncısı, klavye, mouse ya da kontrol cihazı yerine ekmek kızartma makinesi kullanarak Dark Souls 3 oynadı. En zor oyunlardan birini ekmek kızartma makinesi kullanarak daha da zorlaştıran oyuncu, oyunun boss'larından biri olan Abyss Watcher'ı yenerek herkesi şaşırttı.

TheRealSpidersGeorg_, üçüncü şahıs aksiyon rol oyunu Dark Souls 3'te ekmek kızartma makinesini adeta bir kontrol cihazı gibi kullanarak zorlu boss savaşından galip çıktı. YouTuber, ekmek kızartma makinesini söküp, içine Arduino mikrodenetleyici tabanlı kontrol platformu yerleştirdi ve üzerindeki düğmeleri oyunu oynayabilecek şekilde atadı.

Hırslı oyuncu Black & Decker marka dört girişli ekmek kızartma makinesini kullandı ve ekmeği içeri iten kollardan birini saldırı diğerini ise Estus Flask (sağlık yükseltici) eşyasını kullanmak için ayarladı. Ayrıca sıcaklık ve zaman ayarı düğmelerini de karakterini hareket ettirmek için atadı. Sonuç olarak ekmek kızartma makinesini tüm düğmeleriyle adeta bir kontrol cihazına çevirdi.

YouTuber ilk videosunda, ekmek kızartma makinesi kontrol cihazını kısaca anlatarak, oyunu oynamayı hedeflediğini kısaca açıkladı. Ardından tost makinesini ilk denemesinde Dark Souls 3'ün ilk boss karakteri Abyss Watcher'ı yenmek için kullandı. Ekmek kızartma makinesinin kolu çekildiğinde çıkan sesler ve oyuncunun onu kullanmadaki başarısı görülmeye değer.

Oyuncunun ekmek kızartma makinesiyle Dark Souls 3'te boss'u yendiği görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz