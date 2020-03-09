Avustralyalı bir Twitch yayıncısı, takipçilerinden kendisine tuvalet kağıdı göndermelerini isteyerek canlı yayında açık adresini verdi. Yayıncı, bu ilginç talebinin arkasındaki sebebi esprili bir dille açıkladı.

Avustralyalı Twitch yayıncısı Amber 'PaladinAmber' Wadham, takipçilerinden şakayla karışık kendisine tuvalet kağıdı göndermelerini istedi. Wadham'ın bu isteği şaşkınlıkla karşılansa da, yayıncı neden tuvalet kağıdı gönderilmesini istediğine açıklık getirdi.

Tuvalet kağıdı, Avustralya'da son birkaç hafta içinde insanlar için en büyük ihtiyaçlardan biri haline geldi. Corona virüsü salgınının Avustralya'ya da sıçramasının ardından, ülkede panik baş gösterdi ve insanlar olabildiğince çok tuvalet kağıdı alarak stokları tüketmeye başladı.

Avustralya'daki birçok süpermarkette tuvalet kağıdı rafları boşaldı. PaladinAmber, tuvalet kağıdına olan ihtiyacı arttığı için böyle bir talepte bulundu ve takipçilerine posta kutusu adresini verdi. Yayıncı, bugün Twitch'te yaptığı bir canlı yayında durumu açıklayarak ilginç istediğine açıklık getirdi.

PaladinAmber, "Keşke burada tuvalet kağıdı olmadığını söylediğimde şaka yapıyor olsaydım... Avustralya'da tuvalet kağıdı yok, artık tuvalet kağıdımız yok. Şu anda tuvalet kağıdınızı karneyle almanız gerekiyor!" diyerek, zor durumda olduğunu esprili bir dille anlattı.

Yayıncı ayrıca, tuvalet kağıdı ihtiyacının geldiği boyutu göstermek için, süpermarkette tuvalet kağıdı için kavga eden kadınların videosunu paylaşarak, "Burada tuvalet kağıdı yüzünden mahkemelik olacak kadınlar var!" dedi.

Avustralya'da kadınlar arasında çıkan tuvalet kağıdı kavgası: