Twitter, Ücretli Abonelik Sistemi İçin Scroll’u Satın Aldı

Twitter, ücretli abonelik sisteminde büyük bir yere sahip olacak, kullanıcılarına reklamsız okuma deneyimi sunan Scroll girişimini satın aldı. Bu satın alımla birlikte Twitter’ın ücretli abonelik hizmetinin nasıl bir hizmet olacağı da neredeyse tamamen şekillendi.

Sosyal medya devi Twitter’ın ücretli bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığını uzun bir süredir biliyorduk. Twitter, bugünse doğrudan abonelik sistemini şekillendirmede yardımcı olması hedeflenen bir harekete imza attı. Şirket, kullanıcılarına Vox, The Daily Times, BuzzFeed ve USA Today gibi sitelerde reklamsız içerik okuma deneyimi sunan Scroll isimli girişimi açıklanmayan bir miktar karşılığında satın aldı.

Twitter’ın halen nasıl bir ücretli abonelik sistemi sunacağı kesin olarak bilinmiyor. Fakat şirket, bu yılın başında Revue platformunu bünyesine katarak planları hakkında bir ipucu vermişti. Revue, kullanıcıların kendi haber bültenlerini hazırlayıp yayınlamalarına izin veren bir servisti. Bu uygulamanın da Twitter’ın ücretli abonelik hizmetinde büyük bir rol oynaması bekleniyor.

Twitter’ın yeni abonelik hizmeti neler sunabilir?

Scroll'un sunduğu hizmet

Bugüne kadar aldığımız haberler, yeni ücretli aboneliğin kullanıcılara daha iyi bir okuma ve haber edinme deneyimi sunmaya, aynı zamanda yayıncılara da kazandırmaya odaklanacağını söyleyebiliriz. Twitter Ürün Başkan Yardımcısı Mike Park, Scroll’un satın alımı hakkında Twitter’da paylaştığı blog yazısında da buna işaret eden ifadelere yer verdi:

“Son derece meşgul kitlelerimize kusursuz bir okuma deneyimi sunmak ve yayıncıların bugünün iş modellerinden daha fazla para kazanmalarını sağlayacak daha temiz içerikler sunmalarına olanak tanımak için bugüne kadar yaptıklarını yeniden hayal etmek istiyoruz.”

“(Abonelik hizmeti hakkında) Bir Twitter abonesi olarak, aboneliğinizin bir kısmı içeriği oluşturan yayıncılara ve yazarlara gidecek şekilde favori haber kaynağınızdaki makaleleri veya Revue’den bir yazarın haber bültenini kolayca okuyabileceğiniz Premium özelliklere erişim sağlamayı hayal edin.”

Scroll’un satın alınması, başka bir haber daha taşıyor:

Scroll’un Twitter tarafından satın alınması, aynı zamanda Nuzzel isimli bir başka uygulamayı da ilgilendiriyor. Twitter’da takip ettiğiniz kişilere göre size içerik sunan Nuzzel, 2019 yılında Scroll tarafından satın alınmıştı. Nuzzel’ın sahipleri, yaptıkları açıklamada Scroll’un satın alınmasıyla kendi uygulamalarının bu hafta kapatılacağını açıkladı. Fakat Nuzzel’ın farklı bir versiyonunun ilerleyen zamanlarda büyük oranda geleceğini Twitter Ürün Başkan Yardımcısı Mike Park’ın paylaştığı Tweet’le anladık:

“Nuzzel hayranları: Nuzzel’ın en iyi yanlarını Twitter’a nasıl getireceğimizi keşfetmek için bir ekip oluşturuyoruz.”