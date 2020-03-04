Popüler sosyal medya platformu Twitter, iOS uygulamasında olan bir özelliği nihayet Android platformuna da sundu. Kullanıcılar bundan sonra ana sayfalarına beş adede kadar liste ekleyebilecek ve ekranı yana kaydırarak listeler arasında dolaşabilecek.

Bildiğiniz üzere Twitter, kendi listelerinizi oluşturmanıza veya başkaları tarafından oluşturulan listelere abone olmanıza imkan tanıyor. Bu listeleri açtığınızda, yalnızca o listedeki hesaplardan gelen tweet’leri görüyorsunuz. Böylece ilgilendiğiniz bir konu hakkında birden fazla görüşe ve bilgiye sahip olabiliyorsunuz.

ABD’li sosyal medya devi, Temmuz 2019’da yayınlandığı güncelleme ile iOS kullanıcılarının abone oldukları en fazla beş listeyi, ana sayfaya ekleme olanağı sunmuştu. Oldukça işlevsel olan bu özelliğini tam sekiz ay sonra Android uygulaması için de yayınlanan Twitter, artık Android kullanıcılarının da oluşturdukları listeleri veya abone oldukları listeleri zaman akışlarına ekleyebileceğini açıkladı. Bu arada zaman akışına en fazla beş adet listenin eklenebileceğini de bir kez daha söylemiş olalım.

Söz konusu özellik, Twitter’ın sütun tabanlı arayüze sahip olan uygulaması TweetDeck’in en temel işlevlerinden biri konumunda. Şimdi, Twitter’ın hem iOS hem de Android uygulaması, listeleri dikey olarak zaman akışında görüntüleyebilecek. 2008 yılında bağımsız bir platform olarak yola çıkan TweetDeck, Twitter tarafından 2011 yılında 40 milyon dolara satın alınmıştı.

Twitter Ana Sayfasına nasıl liste eklenir/kaldırılır?