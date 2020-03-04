Bildiğiniz üzere Twitter, kendi listelerinizi oluşturmanıza veya başkaları tarafından oluşturulan listelere abone olmanıza imkan tanıyor. Bu listeleri açtığınızda, yalnızca o listedeki hesaplardan gelen tweet’leri görüyorsunuz. Böylece ilgilendiğiniz bir konu hakkında birden fazla görüşe ve bilgiye sahip olabiliyorsunuz.
ABD’li sosyal medya devi, Temmuz 2019’da yayınlandığı güncelleme ile iOS kullanıcılarının abone oldukları en fazla beş listeyi, ana sayfaya ekleme olanağı sunmuştu. Oldukça işlevsel olan bu özelliğini tam sekiz ay sonra Android uygulaması için de yayınlanan Twitter, artık Android kullanıcılarının da oluşturdukları listeleri veya abone oldukları listeleri zaman akışlarına ekleyebileceğini açıkladı. Bu arada zaman akışına en fazla beş adet listenin eklenebileceğini de bir kez daha söylemiş olalım.
Söz konusu özellik, Twitter’ın sütun tabanlı arayüze sahip olan uygulaması TweetDeck’in en temel işlevlerinden biri konumunda. Şimdi, Twitter’ın hem iOS hem de Android uygulaması, listeleri dikey olarak zaman akışında görüntüleyebilecek. 2008 yılında bağımsız bir platform olarak yola çıkan TweetDeck, Twitter tarafından 2011 yılında 40 milyon dolara satın alınmıştı.
Twitter Ana Sayfasına nasıl liste eklenir/kaldırılır?
- Profil simgesi menünüze gidin.
- Listeler'e tıklayın.
- Burada, oluşturduğunuz Listeleri ve başkalarına ait olan abone olduğunuz listeleri göreceksiniz.
- Bir listeyi anasayfa zaman akışınıza eklemek için raptiye simgesine dokunun.
- Listelerinize anasayfa zaman akışınızdan erişmek için ekranı sağa kaydırın.
- Bir Listeyi kaldırmak istiyorsanız, 'Sabitlenenler' öğesi altındaki simgeye dokunduğunuzda ilgili liste, anasayfa zaman akışınızdan kaldırılacaktır.