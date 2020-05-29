Twitter ile ABD yönetimi arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Trump’ın paylaşımını 'şiddeti yüceltme' gerekçesiyle gizleyen Twitter, bu sefer benzer bir şeyi Beyaz Saray’ın paylaşımı için uyguladı.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde ABD'de bir polis memuru tarafından gerçekleştirilen ve gündemde uzun bir süre daha yer bulacak gibi görünen 'George Floyd cinayeti' sonucu ABD başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla George Floyd cinayetine yönelik yapılan protestolara tepki göstermişti. Paylaşımında ABD'de bu tarz protestolara ve beraberindeki yağmalamalara müsaade etmeyeceğini belirten ABD Başkanı Trump, gerekirse orduyu devreye sokarak bu protestolara son vereceğini ifade edip protestocuları uyarmıştı.

Sosyal medya devi Twitter, 'paylaşımın şiddeti yücelten ve halkı tehdit eden bir nitelik taşıması sebebiyle' gönderiye kısıtlama getirme kararı almıştı. Twitter, bu kısıtlamanın yanında farklı bir yönteme daha başvurdu. Trump’ın paylaşımına bir bağlantı bırakarak “Gerçekler için buraya bakabilirsiniz” notu bırakan sosyal medya devi, anlaşılan o ki Trump ve ekibini son derece kızdırmış.

Twitter ile ABD yönetimi arasındaki gerilim tırmanıyor:

Paylaştığı tweet içerisinde göstericilerin eylemlerine son vermemesi durumunda gereken her türlü yola başvuracağını ifade eden ABD Başkanı Trump’ı uyaran Twitter, Trump yönetimindeki Beyaz Saray tarafından suçlanmakla beraber kapatılma tehdidiyle de karşı karşıya kalmıştı.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray ekibi de bugün yaptığı paylaşımda protestoculara yönelik “Bu haydutlar George Floyd’un anısına çok büyük saygısızlık yapıyorlar ve biz yönetim olarak buna izin vermeyeceğiz. Sayın Vali Tim Walz ile konuştuk. Kendisi gerekli durumda ordunun da yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti. Yağmalama başlarsa ateş de başlar” paylaşımında bulundu.

Trump yönetimi tarafından kapatılmakla tehdit edilen sosyal medya devi Twitter, bu sefer paylaşımı tamamıyla kısıtlamak yerine tweet üzerine 'paylaşımın şiddeti yüceltme eğiliminde olduğunu fakat toplumun ilgisini çekebileceğinden dolayı içeriğin kaldırılmadığını' belirten bir açıklama ekledi.

Görünen o ki ABD yönetimi ve Twitter arasında sorun büyüyerek devam edecek. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.