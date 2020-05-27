Twitter, haber doğrulama uygulamasını bu sefer ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetlerine uyguladı. Sosyal medya devi, Trump’ın önümüzdeki kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasının hileli seçimlere yol açacağını iddia ettiği tweetlerin altında “Posta yoluyla oy kullanmakla ilgili gerçeklere ulaşın” şeklinde bir bağlantı yerleştirildi.

Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz aylarda platformda yayılacak yanlış bilgileri düzeltmek için haber doğrulama uygulamasını devreye sokmuştu. Yanlış bilgiler sunan tweetleri gören insanların doğru bilgi kaynaklarına erişmesini sağlayan uygulamanın son hedefi ABD Başkanı Trump oldu.

Donald Trump, önümüzdeki kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasıyla ilgili dün iki tweet attı. Trump, attığı iki tweette posta yoluyla oy kullanmanın seçimleri sahteciliğe açık hale getireceğini ve seçimlerin hileli olacağını iddia etti.

Gerçeklere ulaşın bağlantısı, kullanıcıları konuyla ilgili 'gerçek' bilgilere ulaştırıyor

Twitter, Trump’ın posta yoluyla oy kullanılması konusundaki iki tweetinin altına haber doğrulama uygulaması yoluyla “Posta yoluyla oy kullanmakla ilgili gerçeklere ulaşın” şeklinde bir uyarı bağlantısı yerleştirdi. Yerleştirilen uyarıya tıklandığında konuyla alakalı haberlerin ve bilgilerin yer aldığı bir sayfaya ulaşılıyor.

Trump’ın tweetlerinin altında bulunan uyarıyla ulaşılan Twitter’ın bilgilendirme sayfasında “Trump posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olacağına dair asılsız iddialarda bulunuyor” başlığı bulunuyor. Başlığın altında California’da koronavirüs salgını nedeniyle postayla oy kullanılması uygulamasının genişletmesi kararına karşılık Trump’ın iddialarının dayanıksız olduğu söyleniyor.

Twitter’ın Trump’ın tweetleriyle ilgili bilgilendirme sayfasının devamında ABD Başkanı’nın tweetlerinde yer alan üç yanıltıcı ve yanlış bilgiye dikkat çekiliyor. Twitter’ın Trump’ın tweetlerinde yanlış olarak nitelendirdiği bilgilerden ilki Trump’ın “Hileli seçim” iddiasına cevap veriyor. Bilgilendirme sayfasında postayla oy kullanılmasının seçmen sahtekarlığıyla bağlantılı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söyleniyor.

Trump’ın California Valisi’nin “kim olduğuna ve nereden geldiğine bakılmaksızın eyalette yaşayan herkese” posta yoluyla oy pusulası gönderdiği iddiasına cevaben ise oy pusulalarının sadece kayıtlı seçmenlere gönderildiği bilgisi yer alıyor.

Twitter’ın Trump’ın iddialarına karşılık yayınladığı üçüncü bilgi ise doğrudan posta yoluyla oy kullanmakla ilgili. Bilgilendirme sayfasında yer alan ve NBC News’in haberine dayandırılan bilgiye göre ABD’nin beş eyaletinde tamamen posta yoluyla oy kullanılıyor.

Trump, Twitter’ı ABD seçimlerine müdahale etmekle suçladı

Twitter’in Trump’ın tweetlerinin altına bir uyarı yerleştirmesi ve bu uyarının Trump’ın iddialarının aksini gösteren bir bilgilendirme sayfasına yönlendiriyor olmasına ABD Başkanı tepki gösterdi. Trump, Twitter’ı ABD seçimlerine müdahale etmekle ve teyit için kullanılan CNN ve Washington Post’u da yalancılıkla suçladı. Trump’ın konuyla ilgilli ikinci tweetinde Twitter’ı ifade özgürlüğünü boğmakla suçladı ve buna ABD Başkanı olarak izin vermeyeceğini söyledi.

Twitter’ın haber doğrulama uygulaması özellikle koronavirüs salgını sırasında yanlış bilgilerin yayılmasına engel olmak için uygulamaya sokuldu. Dönem dönem yanlış bilgiler sunan tweetlerin altında bu tür uyarı bağlantıları gördük. Ama Twitter’ın bu uygulaması ilk defa bir devlet başkanının iddialarının altında yer aldı.