Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu yapıdan ayrı bir platform olan, dünyanın en popüler sosyal mecralarından biri Twitter, her geçen gün daha geniş kitlelere hitap ediyor. Peki Twitter'ın en çok takipçiye sahip hesapları hangileri? Gelin bu soruya birlikte yanıt arayalım.

Sosyal medya uygulamalarının daha kolay erişilebilir olmasını sağlayan internet ve akıllı telefonların yaygınlaşasıyla bu mecralar giderek daha da büyüyor. Son yılların popüler platformlarından biri olan Twitter da aylık 67 milyon aktif kullanıcının ziyaret ettiği ve her geçen gün daha fazla kişinin üye olduğu bir sosyal mecra olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılarına her gönderi için yanıt verme, retweet ve beğeni gibi farklı etkileşim seçenekleri sunan platformda siyasetçilerden sanatçılara kadar birçok kişi, takipçileriyle bir araya geliyor. Platformda en çok takipçiye sahip hesaplar da doğal olarak en çok etkileşimin gerçekleştiği hesaplar olarak dikkat çekiyor. Bunları okuduktan sonra "Twitter'da en çok takipçiye sahip hesaplar hangileri" diye bir soru aklınıza geldiyse vakit kaybetmeden gelin sorunuzun yanıtına geçiş yapalım.

Not: Profilini incelemek istediğiniz kişinin başlığına tıklayarak Twitter adreslerine ulaşabilirsiniz.

Listemizin 20. sırasında yer alan dünyaca ünlü şarkısı Shakira, 52,8 milyonu aşan takipçisi sayısı ile listede 2 basamak gerilemiş durumda.

COVID-19 salgını boyunca komplo teorileri nedeniyle adını en çok andığımız isimlerden biri olan çip üstadı(!) Bill Gates, 53,8 milyon takipçisiyle 19. sırada yer alıyor.

ABD'li ünlü şarkıcı Demi Lovato, 55 milyonu aşan takipçi sayısı ile en fazla takip edilen 18. Twitter hesabı konumunda.

Bir başka ABD'li şarkıcı olan Britney Spears, 56 milyonluk takipçi kitlesiyle listemizin 17. sırasında yer alıyor.

Evet, Twitter resmi Twitter hesabı da en çok takip edilen hesaplar arasında bulunuyor ve takipçi sayısı 59,2 milyona ulaşmış durumda.

Twitter'ın belki de en büyük haber sayfası olan CNN Breaking News, 60,9 milyonluk takipçi kitlesiyle pek çok "magazinel" ismi geride bırakıyor.

2009 yılından beri Twitter'ını aktif olarak kullanan Selena Gomez, paylaştığı müzik videolarıyla takipçilerinin gönlünü fethediyor. 64,6 milyon takipçiye sahip olan hesap, bu sayıyla listemize 14. sıradan girmiş durumda.

Listedeki bir diğer dünya yıldızı olan Justin Timberlake, popülerliğini burada da takipçi sayısıyla gösteriyor. 64,1 milyon takipçiye sahip hesabın 2009 yılından bu yana aktif olduğunu da ekleyelim.

2009 yılından bu yana Twitter'da bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 65,9 milyon takipçisi ile en büyük Twitter hesaplarından birine sahip.

Instagram'ın en çok takipçiye sahip isimleri arasında da kendine yer bulan Kim Kardashian West, 69,1 milyon takipçisiyle Twitter'ın en çok takipçiye sahip 11. hesabını kullanıyor. Sosyal medya denince akla ilk gelen isimlerden olan Kardashian'ın hesabını 2009'dan bu yana kullandığını da belirtelim.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube'un Twitter hesabı, tam 72,9 milyon kullanıcıya sahip. Platformda desteklenen içeriklerin yanı sıra özel günler için de paylaşımların yapıldığı bu hesabın 2007 yılında açılmış olduğunu da belirtelim.

Kendi alanındaki rakibi Fallon'ı geçerek üst sıralarda kendine yer bulan Ellen DeGeneres, kendi programını yapan ünlü bir komedyen. Programdan kesitlerin yanı sıra kişisel paylaşımlara da yer verilen bu hesabın 79,2 milyon takipçisi bulunuyor.

Twitter'daki takipçi sayısıyla dikkat çeken isimlerden biri de ünlü şarkıcı Ariana Grande. Platformun aktif kullanıcılarından biri olan Grande'nin 2009 yılından bu yana aktif olan hesabında 82,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Lady Gaga, müzik ve oyunculuktaki başarısını bu platforma da yansıtıyor. Çoğunlukla müzik ile ilgili paylaşımların geldiği hesabın şu anki takipçi sayısı ise 83,9 milyon.

Dünyanın en ünlü pop yıldızlarından biri olan Taylor Swift, birçok kişiye göre Twitter'ın en etkili kişisi konumunda. Twitter'a 2008 yılında katılan Swift'in şu an 88,4 milyon takipçisi bulunuyor. Bu rakama karşılık ünlü şarkıcının kimseyi takip etmemesi de dikkat çeken bir diğer ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.

Listedeki tek futbolcu olan Cristiano Ronaldo, sosyal medyada bu alanın lideri durumunda. Aile hayatından tutun futbolla ilgili paylaşımlara kadar birçok içeriğe ev sahipliği yapan hesabın takipçi sayısı şu an 91,2 milyonun üzerinde. Ronaldo'nun bu hesabı 2010 yılından bu yana kullandığını da hatırlatalım.

Dünyanın en ünlü pop şarkıcılarından biri olan Rihanna, başarısını buradaki takipçi sayısıyla da kanıtlıyor. Müzik paylaşımlarının yanında Rihanna'nın kişisel paylaşımlar da yaptığı Twitter hesabını şu anda 102 milyon kişi takip ediyor. Hesabın 2009 yılından bu yana aktif olduğunu da belirtelim.

Listenin zirvesine en yakın isim olan Katy Perry, araştırmalara göre Twitter'ın en etkili 2. kadını olarak görülüyor. Kendi hesabından müzik ile ilgili birçok paylaşım yapan Perry'nin şu an 109,4 milyon takipçisi bulunuyor.

Sonuna yaklaştıkça müzikle ilgilenen kişilerin hesaplarının sayısının arttığı listemizde dünya yıldızı Justin Bieber, 113,9 milyon takipçiyle 2. sırada yer alıyor. Bieber'ın 2009'dan bu yana aktif olan hesabında 298 binden fazla kişiyi takip ediyor olması da dikkat çeken bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.

Listenin ilk sırasında, birçok kişiyi şaşırtacak şekilde ABD'nin eski başkanı Barack Obama yer alıyor. 2007 yılından bu yana aktif olarak kullanılan hesabı 129,6 milyon kişi takip ediyor. Obama'nın takip ettiği kişi sayısı da 611 binden fazla.

Twitter'da en çok takipçiye sahip isimleri listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Instagram'da en çok takipçiye sahip isimleri öğrenmek için yukarıdaki haberimize de göz atabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.