2021 yılında en çok takipçiye sahip Instagram hesapları açıklandı. Listenin zirvesinde Instagram'ın kendi hesabı yer alırken dünyanın en popüler şarkıcı ve oyuncuları da bu listede kıyasıya bir rekabet içerisindeler.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformlarından Instagram, 1 milyardan fazla aktif kullanıcı sayısı ile hemen her akıllı telefon sahibinin kullandığı mecralardan bir tanesi. Elbette bu durum, kullanıcılar arasında belirli bir takipçi savaşının yaşanmasına neden oluyor ancak bazı hesaplarla yarışmak mümkün değil. Bu cümlenin en net örneğini az sonra sizlerle paylaşacağız.

Instagram, sadece sıradan insanların kullandığı bir mecra değil. Dünyanın dört bir yanında tanınan isimler de Instagram'ı kullanıyorlar. Bu haberimizde ise sizlerle, 2021 yılında en çok takipçiye sahip olan Instagram hesaplarından bahsedeceğiz. Platformun kendisinin zirvede olduğu liste, ünlü isimler arasında da rekabet yaşandığını gözler önüne seriyor.

İşte 2021'in en çok takipçiye sahip 20 Instagram hesabı

Katy Perry (112 milyon takipçi)

Dünyaca ünlü şarkıcı, 2020 yılında da en çok takipçisi olan 20. Instagram hesabı olarak karşımıza çıkmıştı. Pozisyonunu korumayı başaran Perry, bu yıl 112 milyon takipçi ile Instagram paylaşımları yapmaya devam ediyor.

Katy Perry'nin Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Miley Cyrus (122 milyon takipçi)

Miley Cyrus, geçtiğimiz yılki istatistiklerde birkaç sıra daha üstteydi. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde takipçi sayısını artırsa da artış miktarı açısından geride kalan pop yıldızı, yine de Instagram'da en çok takip edilen kişiler arasında yer almaya devam ediyor.

Miley Cyrus'un Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Nicki Minaj (129 milyon 325 bin 778 takipçi)

Müzik dinlemek, dünya üzerinde herhangi bir kişinin keyif aldığı bir durum. Haliyle de insanlar, dünya çapında nam salan şarkıcıları takip etmeyi seviyorlar. Listemizin 18. sırasında yer alan Şarkıcı Nicki Minaj da onlardan bir tanesi.

Nicki Minaj'ın Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Khloe Kardashian (129 milyon 528 bin 530 takipçi)

Sosyal medya kullanıcıları, Kardashian ailesini zaten yakından tanıyorlar. İşte bu ailenin üyelerinden bir tanesi olan Khloe Kardashian da dünyanın en çok takipçili Instagram kullanıcıları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl da aynı listede yer alan fenomenin sıralamadaki yeri bir kademe yükseldi.

Khloe Kardashian'ın Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Nike (132 milyon takipçi)

Dünyanın en popüler spor giyim markalarından Nike da Instagram'da en çok takipçili hesaplar arasında yer alıyor.

Nike'ın Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Jennifer Lopez (141 milyon takipçi)

Yılların eskitemediği efsane isim Jennifer Lopez de Instagram'ın en çok takip edilen isimlerinden bir tanesi. Bir yılda 40 milyon civarı takipçi kazanan Lopez, bir kademe yükselerek 2021'in en çok takip edilen 15. ismi olarak karşımıza çıkıyor.

Jennifer Lopez'in Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Neymar (146 milyon 218 bin 790 takipçi)

Listedeki ilk futbolcu, Neymar olarak karşımıza çıkıyor. 146 milyon takipçili topçu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile ilgili de paylaşımlar yapıyor.

Neymar'ın Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Taylor Swift (146 milyon 794 bin 421 takipçi)

Listemizde yer alan başka bir ABD'li şarkıcı da Taylor Swift. Swift'e ayrı bir parantez açmak gerekiyor çünkü ünlü yıldız, daha çok sanatsal paylaşımlar yapıyor.

Taylor Swift'in Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Kendall Jenner (150 milyon takipçi)

Model ve televizyon kişiliği olmasının yanı sıra Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olmasıyla da ününe ün katan Kendall Jenner, en çok takipçiye sahip 12. Instagram hesabının sahibi.

Kendall Jenner'ın Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

National Geographic (152 milyon takipçi)

Belgeselseverlerin açık ara favorisi olan National Geographic, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da milyonlarca kullanıcıya benzersiz bir doğa şöleni sunuyor.

National Geographic'in Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Justin Bieber (162 milyon takipçi)

Şöhret basamaklarını tırmanırken hemen her türlü olaya karışan Justin Bieber, artık eskisine göre çok daha sakin bir yaşam sürüyor. Şarkı yapmaya devam eden yıldız, çalışmalarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Justin Bieber'ın Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Beyonce (164 milyon takipçi)

Çoğu profesyonel çekimlerden oluşan 1.940 gönderisi bulunan Beyonce, hamile olduğunu takipçileriyle duyururken de dünyanın en çok beğeni alan Instagram paylaşımlarından bir tanesine imza atmıştı.

Beyonce'un Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Lionel Messi (182 milyon takipçi)

Milyonlarca futbol tutkununun büyük bir hayranlıkla izlediği Lionel Messi, Instagram'ın da en popüler isimlerinden bir tanesi. Futbol kariyerinin yanı sıra ailesinin olduğu gönderiler de paylaşan Mesi, 182 milyondan fazla takipçi ile listemizin 8. sırasında yer alıyor.

Lionel Messi'nin Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Kim Kardashian (204 milyon takipçi)

Kimilerinin bayıldığı kimilerinin çok yapay bulduğu Kim Kardashian, 200 milyon takipçi sınırını aşan ilk isim olarak karşımızda.

Kim Kardashian'ın Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz

Selena Gomez (208 milyon takipçi)

Genç yaşına rağmen oldukça önemli şarkı ve dizi/film projelerine sahip olan Selena Gomez, dünya genelinde milyonlarca hayrana sahip isimlerden bir tanesi. Elbette bu durum, güzel yıldızın Instagram takipçi sayısına da doğrudan yansıyor.

Selena Gomez'in Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Kylie Jenner (214 milyon takipçi)

Kylie Jenner için gerçek bir sosyal medya fenomeni diyebiliriz. Zira Jenner'ın attığı her fotoğraf milyonlarca beğeni alırken dünyanın en çok beğeni alan Instagram gönderilerinin ciddi bir bölümü de Kylie Jenner'a ait

Kylie Jenner'ın Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Dwayne Johnson (216 milyon takipçi)

WWE güreşçiliği kariyerinin yanı sıra oyunculuğu ile de kendine hayran bırakmayı başaran Dwayne 'The Rock' Johnson, Instagram'ın en çok takipçili 4. hesabı olarak karşımıza çıkıyor.

Dwayne Johnson'ın Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Ariana Grande (220 milyon takipçi)

Gerek güzelliği gerek sesi ile küresel çapta bir yıldız olmayı başaran 1993 doğumlu Ariana Grande, profil resminde de görülebileceği üzere Instagram'ın gerçek kraliçesi.

Ariana Grande'nin Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Cristiano Ronaldo (260 milyon takipçi)

Milyonlarca gence futbolu sevdiren Cristiano Ronaldo, futbolculuğunun yanı sıra adeta bir sosyal medya fenomeni. Dünyanın en çok takipçiye sahip gerçek kişisi olan Ronaldo, sahip olduğu unvanı kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor.

Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Instagram (385 milyon takipçi)

Dünyanın en çok takipçiye sahip olan Instagram hesabı, platformun kendisine ait. Kendine torpil çeken geliştirici ekip, yeni bir hesap açıldığında doğrudan Instagram'ın takip edilmesini sağlıyorlar.

Platformun kendine ait Instagram hesabına burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz