Sabahın erken saatlerinde Twitter, geniş çaplı bir erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu sorunlar, şirketin sistemlerinde yanlışlıkla gerçekleştirdiği bir değişiklikten kaynaklandı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, güne erişim sorunlarıyla başladı. Hem Twitter hem de Twitter kullanıcılarının açıklamalarına göre hizmet, bazı bölgelerde tamamen kullanılamaz hale geldi.

Twitter Destek, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Twitter pek çoğunuz için çöktü ve onu yeniden çalışır hale getirmek için çalışıyoruz. Dahili sistemlerimizde sorunlar yaşadık ve bir güvenlik ihlali ya da hack girişimine dair kanıt bulamadık.” ifadelerini kullandı.

Bir Twitter sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kullanıcıların tweet atmakta ve Twitter’ı kullanmakta sorun yaşadığının farkındayız. Sorunu olabildiğince hızlı çözmeye çalışıyoruz. Yeni bir gelişme olduğu takdirde Destek ekibi bilgi sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Temmuz ayında gerçekleşen büyük hack girişiminden sonra Twitter’da yeniden bir erişim sorunu yaşanması, akıllara ilk olarak Twitter’ın saldırı altında olduğunu getirmişti. Ancak Twitter, son yaptığı açıklama ile sorunun Twitter’ın kendisinden kaynaklandığını resmen onayladı.

“Son erişim sorunu, dahili sistemlerimizde yanlışlıkla gerçekleştirdiğimiz bir değişiklikten kaynaklandı. Twitter, önümüzdeki birkaç saat içinde tüm kullanıcılar için sorunsuz çalışıyor olmalı.” ifadelerini kullanan Twitter Comms, böylece ortaya büyük bir sorun olmadığını teyit etti. An itibarıyla ise Twitter'a erişimde büyük çaplı herhangi bir sorun bulunmuyor.