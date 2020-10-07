Geçtiğimiz hafta sonu koronavirüs test pozitif çıkıp hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Trump, görevine geri döndü. Sosyal medyadan yaptığı "Covid-19 gripten daha az ölümcül" konulu paylaşışımı Facebook tarafından silindi, Twitter tarafından engellendi.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimlere az bir süre kaldı. Mevcut başkan Donald Trump, seçim çalışmalarına devam ederken yardımcılarının büyük kısmı ile birlikte koronavirüse yakalanmış, geçtiğimiz hafta sonu tedavi altına alınmıştı. Ardından hastalığı atlatarak görevine geri döndüğünü açıklamıştı.

Salgının ilk günlerinden bu yana Covid-19'u grip ile karşılaştırdığı çeşitli açıklamalar yapan Trump, hastalığı atlatmasına rağmen bu karşılaştırmalara devam etti. Son olarak 6 Ekim'de Twitter ve Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşım, Facebook ve Twitter'ın "salgın hakkında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için" geliştirilen sistemlerine takıldı.

Aynı paylaşımı Facebook sildi, Twitter görülmesini engelledi:

Trump silinen ve engellenen paylaşımında "Grip mevsimi geliyor. Her yıl birçok insan; bazen 100 binin üzerinde insan aşıya rağmen gripten ölüyor. Bunun için ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, bununla yaşamayı öğrendik. Tıpkı Covid'le yaşamayı öğrendiğimiz gibi. Birçok topluluk için Covid gripten daha az ölümcül" açıklaması bulunuyordu.

Facebook ve Twittter koronavirüsle ilgili kitlesel olarak yayılan yalan haber ve yanlış bilgilerin önüne geçmek için böyle bir düzenleme yapmış, daha Mayıs 2020'de de Donald Trump'ın paylaşımlarına engel getirmişti. 2016'daki Başkanlık Seçimlerini ağırlıklı olarak sosyal medya sayesinde kazanan Donalt Trump, bu kez seçime sayılı günler kala sosyal medya şirketlerini karşısında görüyor