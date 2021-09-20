Twitter’ın yalnızca eğlenceli içeriklere ulaşmak için kullandığınız bir sosyal medya platformundan daha fazlası olabileceğini, size iş dünyasının kapılarını aralayabileceğini hiç düşündünüz mü? Twitter hesabınızı geliştirerek nasıl LinkedIn gibi kullanabileceğinize dair bilmeniz gereken bazı tüyolara gelin yakından bakalım.

Instagram’da eğlenceli görseller, Twitter’da eğlenceli sözler ve haberler, LinkedIn’da ise iş dünyasıyla ilgili gelişmeler paylaşılır. Gerçekten öyle mi? Twitter hesabınızın size iş dünyasının kapılarını aralayabileceğini hiç düşündünüz mü? İş dünyası için büyüme modelleri hazırlayan Aadit Sheth isimli bir Twitter kullanıcısı bunu düşünmüş ve Twitter hesabınızı LinkedIn gibi kullanabilmeniz için bazı tüyolar paylaşmış.

İlk duyduğunuzda kulağınıza garip gelebilir ancak dünyaca ünlü pek çok ismin dikkatini kolayca çekebileceğiniz Twitter’da yalnızca etkileşim almakla neden yetinmek zorundasınız? Bir gün çalışmayı hayal ettiğiniz o büyük şirketin yöneticisi de Twitter kullanıyor, onun dikkatini çekmek zor olmasa gerek. Gelin Twitter hesabınızı çok daha profesyonel bir şekilde kullanmak ve iş dünyasının ilgisini çekmek için neler yapabileceğinize yakından bakalım.

Twitter hesabınızı LinkedIn gibi profesyonel bir şekilde kullanmak için bilmeniz gereken tüyolar:

Twitter hesabınızı iş dünyası için bir vitrine dönüştürün.

Kendinize özel bir kitle oluşturun.

Viral olacak etkili paylaşımlar yapın.

Gelişmiş arama ile ilgi çeken konuları keşfedin.

Sosyal ilişkilerinizin düzeyini belirleyin.

Ömür boyu sürecek iş arkadaşlıkları edinin.

Twitter hesabınızı iş dünyası için bir vitrine dönüştürün:

Twitter Listeler özelliğini kullanarak yalnızca işiniz ile ilgili alanlardaki gelişmelere odaklanın.

Güncel haberlerin yanı sıra belirli tarihlerde gerçekleşen olayları filtreleyerek takip edin.

Dikkat dağıtan, ilgi çekmeyen hesapları sessize alarak çok daha verimli bir Twitter deneyimi yakalayın.

Profil biyografinizin tam anlamıyla sizi tanımlayacak şekilde olduğundan emin olun.

Twitter bültenleri hazırlayarak çok daha etkili paylaşımlar yapın.

İlginizi çeken konuları, kullanıcı hesaplarından bağımsız olarak takip edin ve böylece gelişmeleri kaçırmayın.

İlginizi çeken kullanıcılarla etkileşime girmekten ve fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin.

Minimal Twitter isimli Google Chrome eklentisi ile çok daha verimli bir Twitter deneyimi yaşayın.

Twitter, herhangi bir amaç olmadığı zaman içine girdiğinizde kolayca kaybolabileceğiniz bir sosyal medya platformu. Ancak bazı önemli özelliklerini kullanırsanız gerçek bir profesyonel olarak bu platformda var olabilir ve hem ilginizi çeken konulara hem de ilgisini çekebileceğiniz kullanıcılara çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Kendinize özel bir kitle oluşturun:

Sizinle etkileşime girmekten çekinmeyen hesaplarla takipleşin.

Nasıl bir hedef kitlesine ulaşmak istediğinizden emin olun.

Profilinizi özelleştirerek kendinizi doğru tanıtan bir kimlik oluşturun.

Yeni bir kitle oluşturmaya çalışmak yerine var olan bir kitleyi kendinize hedef olarak belirleyin.

Twitter’da bir içerik üreticisi olarak var olabilmek için belirli bir plan dahilinde aktif olarak paylaşım yapın.

Çok içerik üretmenin değil, kaliteli içerik üretmenin önemli olduğunu unutmayın.

Twitter’da oluşturduğunuz kitleyi başka alanlara da yönlendirme gücünüz olması için çalışın.

İnsanları farklı bağlantılara yönlendirecek içerikler paylaşın.

Hedef kitlenizi harekete geçirecek, size etkileşim sağlayacak interaktif içerikler paylaşın.

Twitter’da kime, ne anlattığınız da son derece önemlidir. Sıfırdan başlayarak bir anda milyonlarca kişiden oluşan bir kitleye ulaşmanız zor olabilir. Ancak adım adım ilerleyerek ve hedef kitlenizi doğru belirleyerek kısa zaman içinde paylaşımlarınıza ilgiyle yaklaşacak kullanıcılara ulaşabilirsiniz.

Viral olacak etkili paylaşımlar yapın:

İnsanların gerçekten ilgilendiği, gündemi yakalayan konuları belirleyin.

Herkes tarafından konuşulan bir konu hakkında kendinize ait, benzersiz bir yaklaşım yaratın.

Flood oluşturmaktan ya da ilgi çekici bir başlıkla takipçilerinizi farklı bağlantılara yönlendirmekten çekinmeyin.

Akılda kalıcı ve insanları etkileşim vermeye yönlendirici etkili cümleler seçin.

İçeriklerinizin yayılması için önce sınırlı sayıda kişiden oluşan bir kitleye ulaşmaya çalışın.

Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi Twitter’da da anlık olarak değişen bir gündem vardır. Bu gündem hakkında iki satır bir şeyler yazıp geri çekilmek yerine konu hakkında biraz araştırma yaparak ve kendi düşüncelerinizle zenginleştirerek çok daha geniş kitlelere ulaşacak paylaşımlar yapabilirsiniz.

Gelişmiş arama ile ilgi çeken konuları keşfedin:

Daha önce buradaki yazımızda anlattığımız gibi Twitter, pek çok sosyal medya platformunda olmayan bir detaylı arama özelliği sunuyor. Bu özelliği kullanarak arama yaptığınız zaman söz konusu konu hakkında kimsenin bilmediği detaylara ulaşabilir ve çok daha farklı bakış açıları yakalayabilirsiniz.

İşte bu gelişmiş arama sonunda ulaştığınız veriler, sizin Twitter’ı çok daha profesyonel bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır. Herkesin bildiği şeyleri tekrar etmek yerine az bilinen detaylardan bahsetmek, belirli bir konuma özel gündemleri yakalamak ve ilginizi çeken kişilerin paylaşımlarına çok daha kolay bir şekilde ulaşmak için Twitter gelişmiş arama özelliğini kullanmalısınız.

Sosyal ilişkilerinizin düzeyini belirleyin:

Twitter’ı yalnızca eğlence amaçlı kullanıyorsanız Twitter Topluluk Kuralları’na uyduğunuz sürece ne yaptığınız çok da önemli değil. Ancak bu platformu LinkedIn’da olduğu gibi bir profesyonel olarak kullanmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var.

Günlük hayatınızda kullandığınız dil ile Twitter’da aktardığınız dili birbirine karıştırmayın.

Yakın arkadaşlarınızla yaptığınız ‘geyiklerin’ özelde kalmasına dikkat edin.

Etkileşim kurduğunuz kişi kim olursa olsun saygı sınırlarını aşmayın.

Sevdiğiniz paylaşımları beğenmekten, Retweet yapmaktan ve alıntılayarak kendi fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin.

Gerekli noktalarda özel mesaj göndermekten çekinmeyin.

Emin olmadığınız konularda paylaşım ve yorum yapmayın.

Paylaştığınız görsellerin profesyonel bir görünüm sunduğundan emin olun.

Ömür boyu sürecek iş arkadaşlıkları edinin:

Twitter hesabınızın üzerine bu kadar yoğunlaşmak boş bir uğraş gibi görünebilir ya da alt tarafı bir sosyal medya platformu bugün var yarın yok diye düşünebilirsiniz ancak durum hiç de öyle değil. Son yıllarda kurulan pek çok Startup şirket ilk atılımlarını Twitter’da yaptı. Üstelik bu girişimlerden bazıları ilk yatırımcılarına da yine bu platform üzerinden ulaştı.

Twitter gelip geçici bile olsa burada kurduğunuz bağlantılar kalıcı olabilir. Sonuçta gördüğünüz her kullanıcı hesabının gerçek bir sahibi var ve bu insanlar sizinle aynı sektörde çalıştığı için bir gün iş arkadaşınız, patronunuz ya da çalışanınız olabilirler. Bu nedenle Twitter’da etkileşime girdiğiniz insanlara doğru yaklaşmakta yarar var.

Twitter’da etkileşime girdiğiniz ve sizinle aynı sektörde çalışan kişilerle iletişiminizi güçlendirin. E-posta adreslerini alın, telefon numaralarını alın, farklı konularda fikir alışverişi yapın ve hatta bir gün ofislerini ziyarete gidin. Emin olun bu önemsiz gibi görünen iletişim kanallarını açık tutmak, bir gün iş hayatınızda hiç beklemediğiniz gelişmeler yaşanmasında rol oynayabilir.

Twitter hesabınızı LinkedIn’da olduğu gibi gerçek bir profesyonel olarak kullanmak için bilmeniz gereken tüyolardan bahsettik. Her sosyal medya platformunun belirli bir kullanım alanı varmış gibi görünebilir ancak unutmayın, siz nasıl kullanıyorsanız o platformun kullanım amacı o olacaktır.