Twitter bir sosyal medya platformunun yanı sıra, paylaşılan içerikler ile hem bir bilgi hem de bir haber kaynağı haline geldi. Twitter detaylı arama motoru sayesinde, aradığınız bir paylaşımın pek çok farklı detayını girerek nokta atışı aramalar yapabilir ve paylaşılan belki milyarlarca tweet arasından istediğinizi kolayca bulabilirsiniz.

Twitter; sınırlı kelime paylaşımı özelliği ile kendine has bir alt kültür belirlemiş, popüler sosyal medya platformlarından bir tanesidir. Platform üzerinden sanatçıların, uzmanların, siyasetçilerin, habercilerin paylaştığı bilgi ve haber niteliğinde pek çok tweet var. Twitter detaylı arama motoru sayesinde aradığınız, belki yıllar önce yapılmış, bir paylaşımı nokta atışı bir arama ile keşfedebilirsiniz.

Twitter detaylı arama motoru en az platformun kendisi kadar uzun zamandır kullanımda olan bir araç olmasına rağmen pek çok kullanıcı bu motorun ne olduğu ya da nasıl kullanıldığı hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Bir kez kullanmaya başladıktan sonra platformdaki en büyük yardımcınız olacak Twitter detaylı arama motoru nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bilmeniz gereken önemli noktaları anlattık.

Twitter detaylı arama motoru nedir?

Twitter detaylı arama motoru; Twitter’ın kullanıcılarına kendi arayüzü üzerinden sunduğu, şu an için yalnızca masaüstü versiyon üzerinden kullanılabilen, aradığınız bir paylaşım ile ilgili çok daha detaylı bilgiler girerek nokta atışı arama sonuçları ile karşılaşmanızı sağlayan bir arama motoru aracıdır.

Örnek vermek gerekirse; bir film hakkında yapılmış paylaşımları arıyorsunuz ancak bu paylaşımların filmin çıktığı yıl, filmin yapımcı ya da oyuncuları tarafından yapılmış, çok beğenilmiş ve çok yanıt almış paylaşımlar olmasını istiyorsunuz. İşte Twitter detaylı arama motoru tam olarak istediğiniz paylaşıma ulaşmanızı sağlıyor.

Twitter detaylı arama motoru nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan Twitter masaüstü internet sitesini açın.

Buradan Twitter masaüstü internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Herhangi bir arama gerçekleştirin.

Herhangi bir arama gerçekleştirin. Adım #4: Arama Filtreleri başlığı altındaki Gelişmiş Arama yazısına tıklayın.

Arama Filtreleri başlığı altındaki Gelişmiş Arama yazısına tıklayın. Adım #5: Kelimeler seçeneği üzerinden tweet içinde olmasını istediğiniz kelimeleri belirleyin.

Kelimeler seçeneği üzerinden tweet içinde olmasını istediğiniz kelimeleri belirleyin. Adım #6: Hesaplar seçeneği üzerinden tweet ile ilişkili hesapları belirleyin.

Hesaplar seçeneği üzerinden tweet ile ilişkili hesapları belirleyin. Adım #7: Filtreler seçeneği üzerinden tweete verilen yanıt ve bağlantıları belirleyin.

Filtreler seçeneği üzerinden tweete verilen yanıt ve bağlantıları belirleyin. Adım #8: Etkileşim seçeneği üzerinden tweet beğeni, yanıt ve retweet sayılarını belirleyin.

Etkileşim seçeneği üzerinden tweet beğeni, yanıt ve retweet sayılarını belirleyin. Adım #9: Tarihler seçeneği üzerinden tweet paylaşım tarihini belirleyin.

Tarihler seçeneği üzerinden tweet paylaşım tarihini belirleyin. Adım #10: Ara butonuna tıklayın.

Ara butonuna tıklayın. Adım #11: İşlem tamam.

Adım #1: Twitter masaüstü internet sitesini açın:

Twitter detaylı arama motoru şu an için yalnızca Twitter masaüstü versiyon üzerinden kullanılabiliyor. Mobil uygulama üzerinden de detaylı arama yapma şansınız var ancak arama için ekleyebileceğiniz detaylar çok daha sınırlı. Bu nedenle nokta atışı bir sonuca ulaşmak için masaüstü versiyonu tercih etmelisiniz.

Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın:

Twitter detaylı arama motorunu kullanmak için Twitter kullanıcısı olmanız gerekiyor. Eğer platform üzerinden daha önce bir hesap açtıysanız hesap bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz. Eğer bir Twitter hesabınız yoksa nasıl açacağınızı buradan öğrenebilirsiniz.

Adım #3: Herhangi bir arama gerçekleştirin:

Twitter’a giriş yaptıktan sonra ana sayfanın sağ üst köşesinde, üzerinde Twitter’da Ara yazan arama çubuğunu göreceksiniz. Herhangi bir arama yapın. Burada amaç, Gelişmiş Arama sayfasına geçebilmek. Bu nedenle ilk olarak yaptığınız aramanın ne olduğu önemli değil, yalnızca arama sonucu sayfasına ulaşmaya çalışıyoruz.

Adım #4: Arama Filtreleri altındaki Gelişmiş Arama yazısına tıklayın:

Arama sonuçları sayfasının sağ üst köşesinde Arama Filtreleri başlığını göreceksiniz. Burada karşınıza temel arama filtreleri çıkacak ancak nokta atışı sonuçlar için yeterli değil. Bu nedenle Gelişmiş Arama yazısına tıklayarak Twitter detaylı arama motoru aracını açmalısınız.

Adım #5: Kelimeler seçeneği üzerinden tweet içinde olmasını istediğiniz kelimeleri belirleyin:

İlk kez kullananlar için Twitter detaylı arama motoru biraz karmaşık görünebilir bu nedenle adım adım ilerleyelim. Kelimeler seçeneğinin ilk satırında, aradığınız tweet içinde olmasını istediğiniz kelime ya da kelimeleri, arasında virgül olmadan yazarak belirleyebilirsiniz.

İkinci satırda yan yana görmek istediğiniz kelime öbeklerini, üçüncü satırda aradığınız tweet içinde olabilecek kelimeleri, dördüncü satırda aradığınız paylaşımda görmek istemediğiniz kelimeleri, beşinci satırda ise tweet içinde olmasını istediğiniz Twitter etiketlerini belirleyebilirsiniz. Özel bir dilde arama yapmıyorsanız dil seçeneği Herhangi Bir Dil olarak kalabilir.

Adım #6: Hesaplar seçeneği üzerinden tweet ile ilişkili hesapları belirleyin:

Twitter detaylı arama motorunun Hesaplar seçeneğinin ilk satırı üzerinden aradığınız tweetin hangi hesap tarafından paylaşıldığını, ikinci satırdan aradığınız tweetin hangi hesaba yanıt olarak paylaşıldığını, üçüncü satırdan ise aradığınız tweet içinde geçen üçüncü şahıs Twitter hesaplarını belirleyebilirsiniz.

Adım #7: Filtreler seçeneği üzerinden tweete verilen yanıt ve bağlantıları belirleyin:

Filtreler başlığı altındaki Yanıtlar seçeneği üzerinden yanıt tweetlerini ve içinde üçüncü taraf internet sitelerine bağlantı olan tweetleri görmek isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Bu seçeneği düzenleyerek arama sonuçlarını çok daha sade bir hale getirebilirsiniz.

Adım #8: Etkileşim seçeneği üzerinden tweet beğeni, yanıt ve retweet sayılarını belirleyin:

Twitter detaylı arama motorunun Etkileşim seçeneği üzerinden sizin kriterlerinize uygun tweetler arasından belirli sayıda beğeni almış olanları, belirli sayıda yanıt almış olanları ya da belirli sayıda retweet almış olanları filtreleyerek daha popüler ya da daha az bilinen tweetlere ulaşabilirsiniz.

Adım #9: Tarihler seçeneği üzerinden tweet paylaşım tarihini belirleyin:

Tarihler seçeneği belki de Twitter detaylı arama motorunun en işlevsel özelliğidir. Bu seçenek üzerinden aradığınız kriterlere ait olan tweetler arasından belirli bir tarih aralığında paylaşılmış olanları filtreleyebilirsiniz. Kimden tarihi başlangıç, kime tarihi ise bitiş aralığını temsil ediyor. Tarihler seçeneği ile belirlediğiniz tarih aralığında paylaşılmış tweetleri göreceksiniz.

Adım #10: Ara butonuna tıklayın:

Twitter detaylı arama motoru üzerinden aradığınız tweet ile ilgili tüm detayları girdikten sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan Ara butonuna tıklayarak arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Çıkan sonuçlardan memnun değilseniz yukarıdaki adımları izleyin, kriterlerinizi genişleterek ya da daraltarak yeniden bir arama gerçekleştirdiğiniz zaman daha farklı sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Platform üzerinden çok daha verimli arama yapmanızı sağlayacak Twitter detaylı arama motoru nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bilmeniz gereken önemli noktaları anlattık. Twitter’ın, pek çok platformda olmayan böyle bir gelişmiş arama aracı sunması bir sosyal medya platformundan çok daha fazlasını olduğunu gösteriyor.