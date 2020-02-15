Twitter, İnsan Organı Satan Bir Sitenin Reklamını Verdi

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter’ın kendi platformunda uyguladığı bir reklam sistemi bulunuyor. Platformda kullanılan reklam sisteminin gerçekten sağlıklı olduğunu söylemek ise pek de mümkün değil.

Neredeyse Twitter kullanan herkes, zaman tünelinde reklam verilerek ön plana çıkarılmış tweetlere denk gelmiştir. Özellikle bankaların ve bazı devlet dairelerinin isimleriyle sahte hesaplar açılarak dolandırıcılık amaçlı reklamlar yapılıyor.

Twitter’ın bu hesaplara önlem almaması konusunda şikayetçi olurken geçtiğimiz günlerde çok daha kötü bir reklamlı tweet örneği ortaya çıktı: insan organları satan Twitter sayfası.

Twitter reklamları

(Böbreğe mi ihtiyacınız var? Donör beklemeyi bırakın ve sıranın en önüne geçin! Birçok insan böbreklerini ucuza satıyor. Hemen kendi böbreğinizi alın!)

Bir gazeteci olan Tyler Coates, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda platformun, zaman tünelinde reklamlı şekilde öne çıkardığı bir tweetin ekran görüntüsünü paylaştı. Twitter’ın reklamlı olarak ön plana çıkardığı tweet ise insan organları satan bir sayfaya aitti.

Coates tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde, Organ Market isimli bir Twitter hesabının paylaşımı yer alıyor. Öne çıkarılan tweette ise şu ifadelere yer veriliyor “Böbreğe mi ihtiyacınız var? Donör beklemeyi bırakın ve sıranın en önüne geçin! Birçok insan böbreklerini ucuza satıyor. Hemen kendi böbreğinizi alın!”

(Nicorette’in, hiç sigara içmeyen biri olan bana, bu reklamı gün içerisinde yüzlerce kez göstermek için harcadığı paralara üzülüyorum)

Popüler sosyal medya platformu, reklamlı tweet gösterme modeline yaklaşık 5 yıl önce geçti. Platform, bu reklamları kullanıcılarının önüne çıkarmak için sürekli olarak yeni yollar deniyor ve sineğin yağını çıkarmaya çalışıyor diyebiliriz. Platform, reklam verenlerin ise hedeflemeli reklamlar yapmasını kademeli olarak yasaklıyor. Tabii bu da yanlış insanlara yanlış reklamların gösterilmesine sebep oluyor. Bunun bir örneğini de yukarıdaki görselde görebilirsiniz.

İnsan organları satan Twitter hesabı kapatıldı. Gizmodo’ya konuşan Twitter sözcüsü bu tweetlerin şirketin Kabul Edilemez İş Uygulamaları Politikalarını ve Uygunsuz İçerik Politikalarını ihlal ettiğini dile getirdi. Sözcü, içeriklerin incelenmesi için hem insanların hem de makinelerin kullanıldığını ve bu alana yeni yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Google ve Facebook reklamlarının aksine hedeflemeli reklamlara izin vermeyen platform, 2019 yılı içerisinde 1,47 milyar dolarlık kâr elde etmeyi başarmıştı. Twitter reklamlarının, ülkemizde de olduğu gibi kendi çapındaki küçük dolandırıcılar tarafından belli bir süre daha kullanılacağı kesin gibi duruyor.