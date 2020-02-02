Popüler sosyal medya platformu Twitter, iOS uygulamasında ufak bir tasarım değişikliğine gitti. Şirketin yaptığı yeni tasarım değişikliği sayesinde ana Tweet ile ona gelen cevaplar daha kolay ayırt edilebilecek.

Uygulamasını ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmek isteyen sosyal medya platformu Twitter, bugün iOS uygulaması için çok da göze çarpamayacak bir tasarım değişikliğine gitti.

Herhangi bir güncelleme gerektirmeyen bu tasarım değişikliği, zaman tünelinde ufak bir geliştirme içeriyor. Bu yeni küçük değişiklikle birlikte özellikle birçok cevap alan popüler tweetlerde ana tweet ile cevap olarak atılan tweetleri birbirinden ayrıştırmak kolaylaşacak.

Yeni özellik

(iOS’ta sohbetlerin görünüşünü tamamen değiştiriyoruz. Takip ettiğiniz insanlar bir sohbetteyken onların cevaplarını zaman tünelinizde yepyeni bir şekilde göreceksiniz. Yeni düzenleme, kimin kime cevap verdiğini daha kolay görülebilir kılıyor. Bu sayede ilgili sohbetlere katılabilirsiniz)

Şirketin sunduğu bu yeni özelliğin çalışma prensibi ise aslında oldukça basit. Atılan ana tweet ile ona verilen cevaplar arasına yatay ve dikey belirgin bir çizgi çekiliyor. Bu sayede atılan ana tweet ile ona verilen cevapları ayrıştırmak daha kolay hale geliyor.

Şirket, ilk olarak iOS kullanıcılarına sunduğu bu özelliği, geçtiğimiz senenin bahar aylarında twttr beta uygulamasında test etmişti. Yeni özelliğin bir diğer güzel yanı ise sadece takip ettiğiniz kişilerde görebilecek olmanız.

Twitter, yeni özelliğiyle ilgili yaptığı açıklamada “yeni düzenleme, kimin kime cevap verdiğini daha kolay görülebilir kılıyor. Bu sayede ilgili sohbetlere katılabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Şirket, yeni özelliğiyle birlikte insanların sohbetlere daha kolay katılabilmesini umut ediyor.

Peki, siz yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Twitter’ın bu özelliği, insanların sohbetlere katılmasını kolaylaştıracak mı? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.