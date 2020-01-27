GTA 6'dan Çıkma Olduğu Düşünülen Sosyal Medya Paylaşımı

Oyunseverlerin uzunca bir süredir bekledikleri GTA 6 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rockstar Games'in bazı projelerinde çalışmış bir isim tarafından yapılan paylaşım, oyunseverlerin dikkatinden kaçmadı. Yapılan paylaşım, GTA 6 ile ilgili eski iddiaların bazılarını destekler nitelikte.

Dünyanın en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Grand Theft Auto (GTA), uzun zamandır oyunseverlerin gündemini meşgul ediyor. Çünkü serinin geliştiricisi olan Rockstar Games, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto 5'ten sonra yeni bir GTA duyurusu yapmadı. Şirket, serinin önceki oyunlarındaysa genelde belirli bir süre zarfı içinde yeni bir GTA duyuruyordu ancak Rockstar Games, bu kez bir hayli gecikti.

Açık konuşmak gerekirse Rockstar Games'in, şu an için GTA 6'ya ihtiyacı yok. Çünkü GTA 5, hala en çok satan oyunlar arasında yer alıyor ve GTA 5'in çevrimiçi modu, bıkmadan usanmadan oynanıyor. Üstelik şirket, GTA Online üzerinden de hala çok ciddi paralar kazanıyor. Oyunseverler ise GTA 6 ile ilgili bir şeyler duymak ve hatta GTA serisinin yeni üyesiyle tanışmak istiyorlar.

Rockstar Games, bugüne dek GTA 6 ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak şirket, zaman zaman kafa karıştıran girişimlerde bulundu ve bu da oyunseverleri bir beklenti içerisine soktu. Hal böyle olunca da oyunseverler, GTA 5 ya da Rockstar Games üzerinden araştırmalar yaparak GTA 6 ile ilgili bir ipucu yakalamaya çalıştılar. Ancak GTA 6 ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan tüm sızıntı, ipucu ve iddiaların altı ne yazık ki boş kaldı.

Şimdiyse yine yeni bir GTA 6 gelişmesi ile karşınızdayız. Ancak şimdi anlatacağımız şeylerin, bir iddiadan daha güçlü olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Çünkü bu kez yaşanan olay, bizzat Rockstar Games ile ilgisi olan birinden geliyor ve bu da kafaları karıştırıyor. Sizlere ilk olarak bir görüntü aktaracağız ardından da bu görüntünün ne anlama geldiğini konuşacağız.

İşte GTA 6 ile ilgili olduğu düşünülen o görüntü

Yukarıdaki görüntü, ilk bakışta bir hayli anlamsız ve saçma görünüyor. Ancak bu görüntü, Tim Neff isimli bir oyun dublörünün Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı. Söz konusu görüntü, paylaşılmasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra silindi ve Neff, Instagram hesabını gizledi. Peki bu Tim Neff kim?

Tim Neff, Rockstar Games'in zaman zaman çalıştığı bir dublör. En son Red Dead Redemption 2'de karşımıza çıkan Neff, şu sıralar yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Neff, son projesinin hangi şirketle ve hangi oyun üzerinde olduğunu açıklamadı. Ancak fotoğraftaki kişilerin elinde tuttuğu silahlar, görünümleri ve tasarımlarıyla bu projenin GTA 6 olabileceği düşünülüyor. Elbette böyle düşünülmesinin altında da güçlü bir neden var.

GTA ile ilgili olarak bugüne dek onlarca iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan bir tanesi de oyunun 1980'li yıllarda geçeceğini ortaya koyuyordu. Yukarıdaki oyun içi görüntüde yer alan silahlar ve kostümler de aynı dönemi yansıtıyor. Dolayısı ile yukarıdaki görüntünün GTA 6'dan olduğunu düşünmek çok da uçuk bir fikir değil.

Rockstar Games, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadıkça GTA 6 ile ilgili net bir şeyler söylemek ne yazık ki mümkün değil. Ancak 2020 yılı, beraberinde pek çok oyun fuarını da getirecek. Rockstar Games, önümüzdeki dönemlerde düzenlenecek olan oyun fuarlarının bir tanesinde GTA 6'yı duyurabilir ve böylelikle de oyunseverler, büyük bir heyecanla bekledikleri GTA 6 ile tanışmış olabilirler.