Twitter, iOS Uygulaması İçin Yeni Paylaş Menüsünü Yayınladı

Twitter, kullanıcıların tweetleri farklı uygulamalarda daha kolay paylaşabilmesi için iOS uygulamasındaki tweet paylaş menüsünü yeniledi. Ancak yeni tasarım, tüm kullanıcıları memnun edememiş gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter, iOS uygulaması için yayınladığı 8.37 sürümü ile birlikte bir süredir test ettiği yeni tweet paylaşım menüsünü tüm kullanıcıların hizmetine sundu.

Twitter’ın “Tweetleri diğer uygulamalarda daha az dokunuşla paylaşmanızı mümkün kılan yeni ‘tweet paylaş’ menüsü, artık tüm iOS cihazlarda kullanılabilir.” açıklamasıyla duyurduğu özellik, kullanıcılara kolaylık sağlamayı amaçlasa da tüm kullanıcılardan olumlu yorum alamamış gibi görünüyor.

Twitter'ın iOS'teki yeni tweet paylaş menüsü böyle görünüyor

Twitter’ın yeni tweet paylaş menüsü ile ilgili şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, Twitter’ın sunmuş olduğu menünün yeterince işlevsel olmadığını, iOS’in kendi paylaş menüsünün daha iyi olduğunu ve Twitter’ın da kullanıcılara iOS paylaş menüsü ile tweet paylaşma seçeneği sunması gerektiğini ifade ettiler.

Buradaki ilginç nokta, Twitter’ın kullanıcılara zaten bir iOS paylaş menüsü seçeneği de sunmuş olması. Twitter uygulamasındaki paylaş butonuna uzun basan kullanıcılar, Twitter’ın yeni tweet paylaş menüsü yerine iOS paylaş menüsü ile karşılaşıyorlar. Muhtemelen Twitter’ın sunmuş olduğu bu seçenek, tüm kullanıcılara ulaşmış değil.