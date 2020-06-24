Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter, işletme kullanıcılarına bir e-posta göndererek, kişisel verilerinin çalınmış olabileceğini bildirdi. Söz konusu bilgiler arasında kullanıcıların e-posta adresleri, telefon numaraları ve kredi kartı numaralarının son dört hanesi gibi hassas veriler bulunuyor.

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı tweetlere uyarı etiketleri koymakla meşgul olan Twitter, çok ciddi bir veri ihlali ile karşı karşıya. İşletme kullanıcılarına bir e-posta gönderen popüler sosyal medya platformu, kişisel verilerinin ele geçirilmiş olabileceğini söyledi.

Twitter, kullanıcıların e-posta adresleri, telefon numaraları ve kredi kartı numaralarının son dört hanesi gibi son derece hassas bilgilerin, üçüncü taraf kişilerce erişilmiş olabileceğini belirtse de, henüz bu yönde bir kanıt bulunmadığını aktardı.

İhlale uğrayan veriler arasında e-posta adresleri, telefon numaraları ve kredi kartı numaralarının son dört hanesi bulunuyor

Söz konusu ihlalden yalnızca reklam ve analiz platformlarını kullanan işletme hesapları etkilendi. Dolayısıyla sıradan kullanıcıların kaygılanmasını veya korkmasını gerektirecek bir durum yok. En azından şimdilik.

Sorunun 20 Mayıs’ta farkına varıldığını ve hızlıca çözüldüğünü söyleyen ABD’li şirket, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bunun için çok üzgünüz. Bize duyduğunuz güvenin farkındayız ve bu güveni her gün sağlamayı taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Twitter, 20 Mayıs'ta farkına varılan sorunun hızlı bir şekilde çözüldüğünü açıkladı

Bu arada Twitter, ilk kez veri ihlaline maruz kalmıyor. Şirket, 2018 yılında yaşanan bir veri sızıntısından sonra kullanıcılarından şifreleri değiştirmelerini istemişti. Geçtiğimiz yılın kasım ayında ise hesap güvenliği için sağlanan bazı e-posta adreslerinin ve telefon numaralarının, reklam amaçlı “yanlışlıkla” kullanılmış olabileceği açıklanmıştı. 17 Eylül’de sorunun çözüldüğünü bildiren Twitter, artık reklamlar için güvenlik amacıyla toplanan telefon numaralarının veya e-posta adreslerinin kullanılmayacağını söylemişti.