Twitter'ın Yeni Özelliği 'Konu Başlıkları' Nasıl Çalışacak?

Gündem belirleyebilecek kadar etkili bir sosyal medya platformu olan Twitter, kullanıcılarına sunacağı yeni özelliği üzerinde çalışıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, ilgili oldukları konuları daha etkin ve kolay bir şekilde takip edebilecek.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, geçtiğimiz senenin kasım ayında ilk önce iOS daha sonra Android ve web sürümleri için 'Konu Başlıkları' özelliğini yayınlamıştı. Özellik ilk duyurulduğunda şirketin planı, 2020 senesi içerisinde bu özelliği kullanıcılarına sunmaktı.

Şirket, yayınladığı bir blog yazısında, kullanıcıların konu başlıklarını sanki bir hesabı takip eder gibi sadece bir tık ile takip edebileceklerini duyurdu. Henüz kullanımda olmayan özelliğin birkaç ay içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Konu Başlıkları özelliği

(Önemsediğiniz tweetleri keşfetmek için belli konu başlıklarını takip edebilirsiniz)

Konu Başlıkları önerileri, aramalara ve kullanıcının takip ettiği insanlara göre belirlenecek. Özellik, ayrıca zaman tünelinde ve arama sonuçlarında görüntülenebilecek. Şirket, bu zamana kadar kullanıcıların neler olduğunu öğrenebilmesi için belli hesapları takip etmesi ya da Keşfet kısmına tıklaması gerektiğini ancak bu özellikle birlikte tek tıkla neler olduğunu öğrenebileceklerini ifade etti.

Peki Konu Başlıkları özelliği nasıl çalışacak?

Konu takipleri, arama bazlı olarak zaman tünelinde görüntülenecek

Kullanıcılar, Twitter’da aradıkları bir şeyi takip edebilecekler

Kullanıcı, bir Konu Başlığını takip ettiğinde ilgili Tweetler zaman tünelinde gözükecek

Takip edilen Konu Başlıkları, menüden ya da zaman tünelinden direkt olarak yönetilebilecek.

Twitter ürün sorumluluk ortağı Savannah Badalich, Konu Başlıklarının kalite kontrolünden sonra onaylanacağını, uygulamada yayınlanmadan önce gözden geçirileceğini dile getirdi. Ayrıca içeriğin nasıl tepkiler aldığı da analiz edilecek.

Twitter; Facebook, Instagram ya da TikTok kadar geniş kullanıcı kitlesine sahip olmasa da gündem belirlemede oldukça etkili bir platform ve şirket, bu platformu sürekli olarak güncel tutmaya ve kullanıcı dostu haline getirmeye gayret ediyor.

Peki, siz Konu Başlıkları özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce platform için olumlu geri dönüşler sağlayabilir mi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.