Instagram, Facebook ve Twitter'da var olan bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Sosyal medyadan yayılan haberlere göre, Instagram direkt mesajlara ifade bırakma özelliği üzerinde çalışıyor. Özellik henüz test aşamasında bulunuyor.

Sosyal medya platformu devi Facebook, 2016 yılında yorumlara ve gönderilere kullanıcıların ifade bırakması özelliğini kullanıma açmıştı. Yakın zamanda Twitter'ın da mesajlarda başlattığı bu uygulamaya Instagram da katılmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada yer alan haberlere göre Instagram, direkt mesajlara (Direct) ifade bırakma özelliği üzerinde çalışıyor.

Instagram Direct'te şu anda mesajlara bırakılabilen tek ifade, mesajın üzerine iki kez tıklayınca çıkan kalp simgesi. Yeni özelliği Jane Manchun Wong Twitter hesabından yaydı. Test aşamasında olan özellikle birlikte, mesajlara gülen, kızgın ve üzgün surat ifadeleri gibi ifadeler bırakılabilecek.

TikTok klonu da geliyor

Şimdilik bu özellik yalnızca şirket çalışanlarına test amacıyla açık durumda. Test dönemi sona erdiğinde özelliğin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Wong, Facebook yöneticisi Alexandru Voica'nın da özelliğin test aşamasında olduğunu doğruladığını aktardı.

Instagram bu özelliğin yanı sıra 'Reels' adı verilen yeni bir özellik üzerinde de çalışıyor. Reels, Boomerang ile Super-Zoom kamera modu arasında bir yerde yer alıyor. Yeni özellik temelde bir TikTok klonu ve şu anda yalnızca Brezilya'da kullanıma açık. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar playback (lip-sync) videolar çekip bunları DM olarak gönderebilecek ya da hikayelerine ekleyebilecek.

Instagram DM sonunda web sürümüne de geliyor

Öte yandan Instagram, merakla beklenen bir başka özellik üzerinde daha çalışıyor. Instagram'ın mobil sürümünde yer alan mesajlaşma özelliği Direct, yeni özellikle birlikte web sürümünde de kullanılabilecek. Şu an için test aşamasında olan mesaj özelliği Instagram'ı web üzerinden de kullananların en çok istediği özelliklerin başında geliyordu. Test aşamasındaki özellik, kullanıma sunulduğu andan itibaren kişilerin tarayıcı üstünden mesajlaşmasına imkan sağlayacak.

Son özellik Microsoft Store'dan indirilen Instagram uygulaması için geçerli. Dolayısıyla yeni özellikten şimdilik sadece Windows 10 kullanıcıları faydalanabiliyor. Instagram’ın eski masaüstü uygulaması çok seyrek şekilde güncelleniyordu. Facebook'un geçtiğimiz aralık ayında, Windows 10 OSMeta Instagram uygulamasını Progressive Web App (PWA) ile değiştirmesiyle birlikte masaüstü uygulamanın güncellenmesinin de önü açılmış oldu.