Twitter, koronavirüsle ilgili içerikleri daha büyük bir titizlikle inceleyeceğini açıkladı. Hazırlanan bir blog yazısı üzerinden açıklama yapan yetkililer, platformda sahte haberlerin yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri genişlettiklerini söylüyorlar.

Son dönemlerde tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüs, her geçen gün biraz daha yayılmaya devam ediyor. Hal böyle olunca da tüm insanlar şu sıralar koronavirüs hakkında konuşuyorlar. Bugün televizyonda bir kanalı açarsanız ya da bir sosyal medya platformuna giriş yaparsanız, COVID-19 hastalığı ile ilgili onlarca şey görmeniz muhtemel.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı ilan ederken aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede evden çıkmama tavsiyeleri veriliyor. Hal böyle olunca da insanlar evlerine kapandılar ve vakitlerinin büyük bir bölümünü sosyal medya platformlarında geçirmeye başladılar. Bu bağlamda insanların en çok tercih ettiği platformlardan biri Twitter ve Twitter yetkilileri, koronavirüsle ilgili tebirlerini almak durumunda kaldılar.

Twitter, kısa bir süre önce COVID-19 hastalığı ile ilgili bazı tedbirler aldığını zaten açıklamıştı. Şimdi yeni bir açıklama daha yapan yetkililer, koronavirüsle ilgili tedbirlerini artırdıklarını açıkladılar. Buna göre kullanıcılar, Twitter hesaplarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamamak için yetkililerin aldıkları yeni önlemlere uyum sağlamak durumunda olacaklar.

Twitter tarafından yapılan açıklamalarda insan sağlığını tehdit edecek her türlü içeriğin titizlikle inceleneceği ve gerekti çalışmaların yapılacağı duyurusu yapıldı. Böylelikle Twitter, sahte koronavirüs haberleri açısından daha güvenli bir yer haline gelecek ve kullanıcılar, bundan sonra yapacakları paylaşımlarda daha hassas olacaklar.

Twitter tarafından yapılan açıklamalarda koronavirüsle ilgili atılacak tweetlerle ilgili dikkat edilmesi gereken bazı hususlara da değinildi. Örneğin; Twitter kullanıcıları bundan sonra sosyal mesafenin etkili olmadığı, koronavirüsün sıcaklığa dayanıklı olmadığı, koronavirüsün gerçek olmadığı gibi açıklamaları yapamayacaklar. Twitter, bu gibi içeriklerin tümünü yasaklayacak.

Twitter bu hamleyle birlikte bu pandemi döneminde yayılabilecek sahte haber ve içeriklerin önüne geçmeye çalışacak. Ancak Twitter'ın ne kadar yoğun kullanılan bir platform olduğunu düşündüğümüzde, yetkililerin milyonlarca kullanıcı tarafından yapılan paylaşımların tümünü nasıl kontrol altında tutacağı bilinmiyor.