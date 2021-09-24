Twitter 280 karakterin de yeterli olmadığı zamanlar için Spaces canlı sesli sohbet uygulamasını tanıtmıştı. Şirket tarafından bu yeni uygulama ve diğer birçok özellik için sürdürülen çalışmalar paylaşıldı.

Kurulduğu günden bu yana popülaritesi azalmayan sosyal medya ağı Twitter her geçen gün sunduğu yeni özellikleriyle çağın gerekliliklerine karşılık veriyor.

Bu yılın başlarında kullanıma açılan yeni özelliği Spaces canlı sesli sohbetler yapmanın yeni bir yolu oldu. Bu özellik ile Twitter aynı dönemlerde yaygınlaşan Cluphouse gibi bir konu başlığı altında açılan odalarda iki kişi karşılıklı ya da gruplar halinde sesli sohbet olanağı sunuyor. Twitter son zamanlarda bu özelliği keşfetmeyi ve dinlemeyi kolaylaştırarak daha da yaygınlaştırmaya odaklanıyor.

Spaces için çalışmalar devam ediyor

Şirket içerik üreticilerinin Spaces’ten elde ettikleri kazançları takip etmelerini sağlayacak yeni bir ara yüzün önizlemesini paylaştı. Ağustosta kullanıma sunulan biletli odalara ek olarak Spaces kullanıcıları için özel bir fon başlatmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya daha fazla içerik oluşturulmasına ve içerik üreticilerin Spaces’ten para kazanmalarına odaklanan yeni araçlar eklenecek. Bu sayede şirket sesli içerik üreticilerine "finansal, teknik ve pazarlama desteği" sağlayacak. Ayrıca tüm kullanıcılar tarafından platform üzerinden bitcoin ile ödenebilecek bahşiş özelliği gelecek. Yeni geliştirme çalışmaları sayesinde kullanıcıların konuşmaları sona erdikten sonra tekrar dinlenebilmeleri için kayıt ve oynatma özellikleri de eklenerek daha fazla kitleye ulaşması hedefleniyor.

Platformda bir yenilik de tacizi ve uygunsuz konuşmaları en aza indirmeyi hedefleyen 'Güvenli Mod' özelliği olacak. Bu özellikle hakaret ve nefret söyleminde bulunan ve bunu tekrarlayan kullanıcıların uygulamaya erişimi yedi gün engellenecek.