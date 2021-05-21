Twitter'ın Spaces özelliği hakkındaki detayları geçen haftalarda öğrenmiştik. Bu özellikle kullanıcılarına, takipçileriyle birlikte Clubhouse benzeri bir sesli sohbet deneyimi sunan Twitter, şimdi de fenomenlere kazanç sağlama imkanı verecek biletli Spaces odalarını duyurdu.

Sosyal ağ uygulaması Clubhouse, sunduğu sesli sohbet deneyimiyle popülerliğini artırdıkça sosyal medya devlerinin de ilgisini çekmeyi başarmıştı. Hatta geçtiğimiz aylarda gelen haberlerle birlikte Twitter ve Facebook’un, Clubhouse’un sunduğu sesli sohbet deneyimine benzer bir deneyim sunacak olan özellikler üzerinde çalıştığını öğrenmiştik.

Bunun üzerine Twitter, Spaces adını verdiği özelliğini geçtiğimiz haftalarda kullanıma sundu. Başta da belirttiğimiz gibi Clubhouse’a benzer bir deneyim sunmayı amaçlayan Twitter, şimdi de kullanıcıların kazanç sağlayabilecekleri biletli Spaces odaları (Ticketed Spaces) özelliği hakkında yeni detaylar paylaştı.

Biletli odaları kimler kullanabilecek?

Biletli odalar özelliğini kullanmak isteyen kullanıcıların en az 1.000 takipçisi olmalı. Bunun yanında geçmiş 30 gün içinde de en az 3 kere bir odada ev sahipliği yapmış olması gereken kullanıcıların ek olarak en az 18 yaşında olmaları gerekiyor.

Bu özellik bir süreliğine sadece Amerika'daki kullanıcılara özel olacak fakat odalara bütün ülkelerden katılım sağlanabilecek. Küçük bir test grubuyla başlamayı hedefleyen Twitter, birden fazla kullanıcının ev sahipliği yaptığı odalar üzerinde de çalıştığını bildirdi.

Nasıl gelir sağlanacak?

Gelir sisteminden de bahsetmek gerekirse, Twitter bu konuda Stripe ile çalışıyor ve alınan miktarın yüzde 80’inin (App Store ve Play Store komisyonları kesildikten sonra kalan miktarın) kullanıcıya kalacağını belirtiyor.

Yani bu hesaba göre 10 TL gibi bir fiyata bilet satarsanız, Apple yüzde 30 komisyonunu aldıktan sonra kalacak olan 7 lirayı Twitter ile bölüşmeniz üzere size bırakmış oluyor. Bu miktarın da yüzde 80’i size, kalan yüzde 20’si de Twitter’a gidiyor.

Biletli odalar dışında gelmesini beklediğimiz özellikler

Biletli odalar özelliğinin haricinde, Super Follows (Süper Takip) adlı özelliğin de geleceği konuşuluyor. Bu özelliği, YouTube ile aşina olduğumuz Katıl butonuna benzetebiliriz. Youtube’ta olduğu gibi Twitter üzerinde de kullanıcılar bu özellik sayesinde desteklemek istedikleri kişileri bu yöntemle takip ederek hem ek içeriklere sahip olacak hem de o kişileri desteklemiş olacak.

Twitter Blue adlı, abonelik sistemiyle çalışan özelliğin de Twitter’a gelmesi bekleniyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Atılan tweet’i geri alabilme, koleksiyonlara tweet kaydetme gibi normalde olmayan özelliklere sahip olacak.

Bunca özelliği kullanıcılarla buluşturması beklenen ve bu zamana kadar oldukça sabit bir uygulama deneyimi sunan Twitter, bakalım bu hizmetleriyle kullanıcılarını memnun edebilecek mi.