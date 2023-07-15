Elon Musk, Twitter’ın kullanım oranlarının bulunduğu bir tablo yayınladı ve Dünya genelinde platformun kullanım oranının %3,5 artış gösterdiğini belirtti.

Haberleşme araçları gazetelerden televizyonlara, televizyonlardan da elimizdeki mobil cihazlara kadar geldi. Artık haberleri almak ve gündemi takip etmek için neredeyse hepimiz geleneksel medya yerine sosyal medyayı tercih ediyoruz. Bunun için en çok tercih ettiğimiz platform da şüphesiz Twitter.

Twitter’ın sahibi Elon Musk, bugün yayınladığı bir tabloda Dünya’nın Twitter kullanım oranlarını bizlerle paylaştı ve platformun kullanımının Dünya genelinde %3,5 artış gösterdiğini aktardı. Ancak bu tablodan çıkarılabilecek başka detaylar da bulunuyor.

Twitter kullanıcılarının %88’i, platformu mobil uygulama üzerinden kullanıyor

Bu tablodaki yüzdelerden elde edilen bilgilere göre Twitter kullanıcılarının sadece %12’si tarayıcıdan platforma erişiyor. Geri kalan %88’i mobil cihazlardan erişmeyi tercih ediyor. Bunun yanı sıra Twitter’ın en çok kullanım oranına sahip olduğu ülkeyi de bulabiliyoruz.

Sahip olduğu nüfuslara oranladığımızda bu listedeki ülke/bölgelerden en çok Twitter kullanım oranına sahip olanının Japonya olduğunu görebiliyoruz. Listede yer alan ‘Other’ bölgesini de çoğunlukla Afrika kıtası oluşturuyor. Bölge nüfusunu kullanıma oranladığımızda kullanımın %1,5’in altında olduğunu görüyoruz.

Bizi merak ediyorsanız, Avrupa bölgesinde değil MENA (Orta Doğu – Kuzey Afrika) bölgesinde yer alıyoruz.

Japonya’daki Twitter kullanımının çok yüksek olduğundan ve oradaki içeriklerin Dünya’nın geri kalanından izole olduğundan daha önce Elon Musk da bahsetmiş ve oradaki içeriklerin Dünya’ya açılması için bir çeviri aracı üzerinde çalıştıklarını daha önce de duyurmuştu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.