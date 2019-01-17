En popüler sosyal medya uygulamalarından olan Twitter'da oluşan bir hata, korumalı hesapları tercih eden Android kullanıcılarının tweetlerinin, herkese görünür hale gelmesine neden oldu. Şirket yetkilileri, bu durumdan etkilenen herkesten özür diledi.

Son yılların en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları listesinde, en üst sıralarda yer almayı başaran Twitter, geçtiğimiz günlerde bir bug yüzünden, büyük bir sorun yaşadı. Oluşan hata nedeni ile birçok Android kullanıcısının özel hesaplarından paylaştıkları tweetler, herkese açık hale geldi.

Twitter'da bazı kullanıcılar hesaplarını korumalı yani herkese açık olmayan şekilde kullanmayı tercih ediyorlar. Bu hesaplardan bir tweet atıldığında, kullanıcının izin verdiği kişiler bu tweetleri görebilirken, hesabın sahibi ile arkadaş olabilmek için ise davet göndermek gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde ise dev şirket, kullanıcılarının halen özel sandığı bilgilerinin, açığa çıkmasına sebep olacak bir bug ile karşılaştı. Android kullanıcılarının etkilendiği bu problem, oldukça çok sayıda kullanıcıyı etkiledi.

Firma yetkilileri konu ile ilgili herkesten özür dilediklerini ve problemi tamamen çözdüklerini düşündüklerini iletti. Problemi yaşayan kişilerin genellikle hesaplarında bir değişiklik yapmaya çalışan kişiler olduğunu sözlerine ekleyen yetkililer, tam olarak sayı vermenin mümkün olmadığını belirttiler. Hesaplarının herkese açık hale geldiğini fark eden bazı kullanıcılar ise tekrar özel hesaba geçmeye çalışsalar da aldıkları hata mesajları nedeni ile başarılı olamadılar. Twitter, "Bize duyduğunuz güven için minnettarız. Her geçen gün bu güveni kazanmak için daha çok çalışıyoruz" şeklinde bir açıklama ile kullanıcılarına teşekkür mesajı da gönderdi.