Kullanıcıların ana sayfa üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını isteyen Twitter, isteyen kullanıcıların popüler tweetlere, isteyenlerin ise en yeni tweetlere ulaşabileceği yeni bir özellik yayınladı.

Dünyanın en popüler mikro-blog sitesi Twitter, Android uygulaması için oldukça faydalı bir özellik yayınladı. Yeni özellik ile birlikte Twitter Android kullanıcıları, ana sayfada dilediklerinde takip ettikleri kişiler tarafından atılan en popüler tweetleri, dilediklerinde ise en yeni tweetleri görebilecekler.

Uygulamayı son sürüme güncellediğinizde Twitter, uygulamayı ilk açtığınızda varsayılan olarak en popüler tweetleri karşınıza çıkaracak. Dilerseniz sağ üstte bulunan ‘yıldızlı’ simgeye dokunup açılan ayar menüsünden en yeni tweetlerin gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece ana sayfa üzerinde daha fazla kontrole sahip olursunuz.

Twitter ana sayfa ayarını en son tweetleri gösterecek şekilde ayarlar fakat bir süre uygulamaya giriş yapmazsanız Twitter, ana sayfa ayarını yeniden popüler tweetleri en üstte gösterecek şekilde ayarlar. Twitter, söz konusu ana sayfa kontrol özelliğini iOS kullanıcıları için geçtiğimiz Aralık ayında yayınlamıştı.

Popüler tweetler ile en yeni tweetleri ayrı ayrı zaman tünellerinde göstermenin yollarını arayan Twitter, geçtiğimiz yıl bu amaç nedeni ile pek çok test gerçekleştirmişti. Yeni özellik, en yeni tweetleri görmeyi en popüler tweetleri görmeye tercih eden kullanıcıları fazlasıyla memnun edecektir. Özelliğe erişmek için uygulamayı güncellediğinizden emin olun.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, Twitter'ın Android akıllı telefonlar için yayınladığı yeni özelliği duyurduğu tweetin altında 'Edit button?' (Düzenleme butonu?) şeklinde bir mention göndererek düzenleme butonunun geleceğini sordu. Twitter ise bu soruyu yanıtsız bırakmak ile yetindi.