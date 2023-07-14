Threads ile büyük bir tehdit hisseden Twitter, içerik üreticileri elinde tutmak için havadan para dağıtmaya başlıyor. Twitter'ın yeni para kazanma programı duyuruldu.

Twitter’ın Eylül 2022’den bu yana sahibi olan Elon Musk, uzun süredir platformdan içerik üreticilerine gelir fırsatları için haberler veriyordu. Bu fırsatlardan en büyüğü, özellikle Threads’in taht sallamaya aday olduğu günlerde açıklandı.

Twitter, içerik üreticilerinin sadece Tweet atarak para kazanmalarını sağlayacak “Creator Ads Revenue Sharing” programını duyurdu. Bu program ile elde edilen ilk gelirler ise dudak uçuklattı.

Twitter’da sadece Tweet atarak para kazanılabilecek! İşte nasılı:

Twitter’da para kazanmak isteyen içerik üreticileri, yaptıkları paylaşımların altındaki yanıt bölümünde bu kazancı elde etmeye başlayacak. Bu alanda, verilen yanıtların arasına serpiştirilen reklamlardan Twitter’ın elde ettiği gelirin bir kısmı içerik üreticilerine aktarılacak.

İş aslında bu kadar basit, herhangi bir karmaşıklık yok. Paylaş, etkileşim sağla, daha fazla insana reklam gösterilmesine yol aç, payını al.

Programa kimler başvurabiliyor?

Twitter bu konuda da hiçbir şekilde seçici olmayacak. Programa katılmak için sadece üç şart aranıyor:

Twitter Blue veya Onaylı Kuruluşlara abone olun

Son 3 ayın her birinde gönderilerinizde en az 5 milyon gösterim elde edin.

elde edin. Creator Ads Revenue Sharing için insan incelemesini geçin.

Yukarıdaki üç basit şartı karşılayan her içerik üretici, onay aldığı takdirde aşağıdaki maddeleri de karşılamak zorunda:

Ödemeler için bir Stripe hesabı.

“Abonelikler politikası”na uymak.

Twitter’ın havadan para dağıtan programına nasıl başvuru yapılır?

Twitter, henüz programa başvuruları herkes için açmadı. Ancak çok yakında programı daha fazla içerik üreticisini kapsayacak şekilde genişleteceğini duyurdu, başvuru sayfasının da yayınlanacağını ekledi.

Twitter’ın yeni programının hangi ülkelerde geçerli olacağı hakkında da bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak programın ilk etapta yalnızca ABD’de kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz.

Program ile elde edilen ilk kazançlar da paylaşıldı:

Twitter’da aktif olan bazı sayfa ve isimler de program ile elde ettikleri kazançları paylaşmaya başladı. Bunlardan bazıları şu şekildeydi:

Twitter’ın tartışmalı sayfalarından EndWokeness 10.419 dolar,

Doge Coin kurucusunun hesabı BillyM2k 37 bin 50 dolar ve

YouTube’un en ünlü kişiliği MrBeast, 25 bin 801 dolar kazandığını açıkladı.

Elon Musk ise “Payımı içerik üretici ödeme havuzuna verdim.” ifadesiyle bu programdan para kazanmadığını ve kazanmayacağını belirtti.