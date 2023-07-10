Her ne kadar şu an için güzel geri dönüşler toplamış olsa da Threads uygulamasının derhal bünyesine katması gereken özellikleri mevcut.

Hepimiz Threads’e giriş esprilerimizi yapıp bitirdiğimize göre eğri oturup doğru konuşarak platformu değerlendirmeye başlayabiliriz. Doğruyu söylemek gerekirse uygulama, şu ana kadar oldukça iyi bir performans gösterdi. Bunu da büyük ölçüde doğru zamanlama ve kaliteli altyapısı sayesinde başardı.

Fakat bu, platformun önemli eksiklerinin olmadığı anlamına gelmiyor. Yeni çıkmış olmasına rağmen Threads, listemizdeki eskikleri ortadan kaldırmazsa potansiyel başarısı çok geçmeden sönebilir. Tabii listemize geçmeden belirtelim, burada Twitter veya Threads fanatikliği yapmadan objektif doğrular üzerine konuşuyor olacağız. Kıyas yaptığımız kısımlarda ise karşı tarafta Twitter olacak.

Instagram’da gönderi düzenleyebiliyoruz fakat burada yok.

Twitter’da bunu yapmak için her ne kadar ücret ödememiz gerekse de Threads’in Twitter’a değil Instagram’a bağlı olduğunu ve Instagram’da gönderi düzenlemeyi rahatça yapabildiğimizi biliyoruz. Mark Zuckerberg’ün, bunun için tıpkı Twitter gibi abonelik talep etmeyeceğini umalım. Ek olarak mavi tikiniz olsa bile düzenleme yapamadığınızı belirtelim.

Etiketlerden de pek iz göremedik.

Meta’nın diğer uygulamalarında hashtag’ler olduğunu görüyoruz fakat Threads üzerinde böyle bir şey bulunmuyor. Fakat böyle bir uygulamanın temel taşlarından olan etiketler, çok geçmeden uygulamaya eklenecektir.

Sadece takip ettiklerinizi görebileceğiniz “Sana Özel” bölümü

Threads’i açtığınızda muhtemelen içinizi kanatan Çağrı Taner sayfaları ve komik olmayan “Aaa burası da ne?” esprileri sizleri karşılamıştır. İşin garip yanı, hâlâ takip ettiklerinizi değil, trend olan gönderileri akışta görüyorsunuz. Bunun da Twitter’da olduğu gibi “Sana Özel” sekmesiyle çözülmesini umuyoruz.

Takipçilerimiz tamam da takip ettiklerimiz nerede?

Threads’de profil bölümüne girdiğinizde sadece takipçi sayınız görünüyor ve buna dokunduğunuzda takipçilerinizi görebiliyorsunuz. Fakat takip ettiğiniz kişiler bölümünün nerede bulunduğu meçhul. Her ne kadar diğerlerinin sizi takip edip etmediğini profillerinden veya takipçilerinize bakarak görebilseniz de gözümüz, ayrı bir “takip edilenler” bölümünü aramıyor değil.

Threads İtalyan mafyası gibidir; içeriye giriş var, çıkış yok

Threads, Instagram'a bağlı olduğundan Threads profilinizi ve verilerinizi silmek için Instagram hesabınızı silmeniz gerekiyor. Fakat aklınızda olsun, Threads profilinizi ayrı bir şekilde silebilmenizin yolunu arıyoruz.

Çoğu kişi kendini akışa bırakıp Threads’e girmiş, bu bağlamda da her şeye onay vermiş olabilir. Sonra da uygulamanın bu kişinin hoşuna gitmediğini ve hesabını kapatmak istediğini düşünelim. Threads hesabının silmek için Instagram Yardım Merkezi’nin söylediğine göre Instagram hesabının da silinmesi gerekiyor.

Hesabı tamamen silemesiniz de devre dışı bırakabilir, bu sayede görünürlüğünü kapatarak Instagram hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Threads’in kendi içinde var olan fakat geliştirmesi gereken özellikler:

Bütün bilgilerimizi Instagram’dan aktarabilmek büyük kolaylık. Fakat sessize aldıklarımız/engellediklerimiz buraya aktarılmamış.

Instagram’dan Threads’e geçerken kullanıcı adınızı, fotoğrafınızı, takip ettiklerinizi ve takipçilerinizi -onlar da uygulamaya geçtiği ve sizi takip ettiği sürece- aktarabiliyorsunuz. Fakat bunu yaparken sessize aldıklarınız veya engelledikleriniz aktarılmıyor.

Medya oynatıcı yetersiz.

Threads üzerinde bir video izlerken durdurmak için ekrana dokunuyorsunuz. Sesi açmak için de sağ altta bir simge yer alıyor. Fakat videoyu ileri veya geri sarmak istediğinizde minicik bir çizgiyi parmağınızla tutturmaya çalışmanız gerekiyor. Bu da bir nebze zor olduğundan video izleyesiniz bile kaçabiliyor.

İnternet uygulaması yok.

Instagram’a hem masaüstü uygulaması hem de internet tarayıcısı üzerinden erişmek mümkünken Threads, sadece paylaşımların bağlantıları elinizde varsa tarayıcıda görüntülemenize izin veriyor. En üstteki logo ise sadece karanlık ve aydınlık mod arasında geçiş yaptırıyor

Algoritma yerlerde olsa da tercihlerimize göre şekillenen bir “Keşfet” bölümü iyi olurdu

Instagram’da eğer araba içerikleriyle vakit geçiriyorsanız keşfette çoğunlukla araba içerikleri karşınıza çıkıyor. Yemek, saat, telefon gibi birçok konu için bu durum geçerli. Aynısını, bir nebze de olsa Threads’in öneri algoritmasından kurtulmak adına uygulamada görmek isteriz.

Madem Instagram’la o kadar iç içe çalışıyor, birini takipten çıkmak istediğimizde ya da takibe aldığımızda “iki uygulamadan da çıkılsın mı?” önerisini getirmek zor olmamalı.

Burada elbette takip sistemi iki tarafta da aynı anda çalışsın demiyoruz. En azından, örnek olarak Webtekno hesabını Instagram üzerinden takip ettiğinizde tekrar Threads’de aramanıza gerek kalmamalı. Bir hesabı sadece Threads üzerinden takip etmek de isteyebilirsiniz. Bu yüzden bu durumun önerilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.

Sizin Threads’de eksik bulduğunuz konular neler?